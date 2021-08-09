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桃園第五輪疫苗接種莫德納　11日起開打預約率達87%

▲桃園第五輪疫苗接種莫德納11日起開打

▲鄭文燦表示，桃園第五輪疫苗接種莫德納。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第五輪疫苗接種將於11日開始施打，市長鄭文燦9日於市府防疫專案會議表示，第五輪疫苗接種量能為4萬8,460人，目前總計預約4萬2,468人，預約率達87%，其中36處社區接種站已預約2萬1,949人，其餘合約醫療院所及13區衛生所約2萬519人，以施打莫德納疫苗為主。

鄭文燦表示，疫苗覆蓋率共有2項參考指標，分別為「劑次人口比」及「人口覆蓋率」，目前桃園已完成第四輪疫苗接種計畫，劑次人口比將近40%，待第五輪疫苗接種完成後即可達到40%以上。針對第二劑COVID-19疫苗，相信中央疫情指揮中心會依疫苗到貨時間，妥為規劃每一輪的疫苗接種計畫，以減少疫苗空窗期，同時也讓已間隔滿10週的民眾可以放心完成接種。

桃園第五輪疫苗接種將於8月11日至17日進行，合格對象分為兩大類，第一類為7月19日前已意願登記施打莫德納疫苗的65歲以上長者，及55歲以上第九類者，可預約接種第一劑；第二大類為8月11日前已間隔28天的第一到三類對象及孕婦。

此外，中央流行疫情指揮中心也宣布加開時段，53歲至54歲的第九類對象，且已於7月19日12點前意願登記莫德納疫苗者，也可在8月7日至9日12點前預約接種。

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桃園第五輪疫苗接種莫德納鄭文燦

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