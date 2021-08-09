東奧「10大精彩畫面」出爐！有2幕是他...反差萌爆圈粉：移不開眼

▲印度標槍好手喬普拉摘金；印尼羽球女雙組合奪金。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

東奧劃下圓滿句點，這次台灣共拿回12面獎牌，包括2金4銀6銅，創下歷史新高。在許多人意猶未盡之際，東京奧運官方IG也曬出不少「經典瞬間」，而世界各地網友們最喜歡的前10名，都有哪些呢？

翻開IG帳號「tokyo2020」，可見來自世界各國不同領域的選手，有感動落淚的、展現高超技術的、做出誇張表情的，像「世界球后」戴資穎的打球英姿，還有「跳水天菜」戴利打毛線的畫面，都有被收錄在其中。

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第10名：閉幕式「奧運五環」

象徵世界團結的「光之五環」，美得令人屏息，雖然是後製效果，不過仍狂吸14.4萬讚，擠進網友最愛前10名。

第9名：田徑選手「躺賽道」大合照

第8名：菲律賓史上第一金

菲律賓30歲女子舉重選手迪亞斯（Hidilyn Diaz）憑著努力鍛練，最終在55公斤級，替該國摘下奧運史上首面金牌，她不僅可拿到相當於台幣558萬元的獎金，還可獲得土地、豪宅等大禮。

第7名、第6名：向「志工們」致敬

為了感謝工作人員們替場地清潔、消毒，還有擺放器材等，主辦方也拍下他們在幕後，辛苦付出的許多瞬間。

第5名：「跳水天菜」場邊織毛衣

原本就人氣超高的英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley），這回在賽場邊淡定織毛線的一幕，更圈了大票粉絲。

第4名：奧運獎牌

這回的奧運獎牌特別且別具意義，東奧組委會就指出，這是他們在2017年4月到2019年3月間，從日本各地收集廢棄的小型電子設備後，進一步製成的獎牌，有環境友善、永續發展之意。

第3名：印度摘首面田徑金牌

原本一金難求的印度，在本屆東奧開胡啦！標槍好手喬普拉（Neeraj Chopra）擲出87.58公尺的成績後，拿下金牌，這也是該國田徑史上首面金牌。

第2名：戴利織「五環毛衣」

看來戴利真的全了無數粉絲，除了這個「現做的」五環毛衣關注度破表，不少人留言直呼，「我移不開眼」、「編織金牌」，還有他因毛線存貨不夠，走到場外取貨的身影，也戳笑網友。

第1名：印尼羽球女雙摘金

印尼羽球女雙組合波莉（Greysia Polii）和拉哈育（Apriyani RAHAYU），直落二擊敗中國「我曹」組合，替該國帶回羽球女雙史上第一面金牌，而她們倆除了能獲得政府提供的獎金，還有人加碼送房子、土地及餐廳分店。