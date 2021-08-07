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愛情渣男哄騙買地+跨海送禮攏是假 　她沖昏頭擋不住

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市一名六旬婦人，因落入詐騙集團慣用的愛情詐騙手法，害她誤以為在網路上找到真愛，所幸在行員及警方協助下成功阻詐保住積蓄。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名六旬婦人，因落入詐騙集團慣用的愛情詐騙手法，害她誤以為在網路上找到真愛，被男網友的甜言蜜語打動，謊稱要送她的禮物卡在海關，急需6萬元才能放行，婦人不疑有他到銀行匯款，所幸被機靈的行員發覺及員警的勸說下，成功阻詐並替她守住辛苦存下的積蓄。

前鎮區瑞隆派出所於2日下午2點左右，接獲轄區內的某家銀行行員報案，指出有一名60多歲的黃姓婦人正準備匯款6萬元，行員詢問婦人匯款原因，卻見她支支吾吾，不願明說，這反而讓行員起了疑心，懷疑她遭人詐騙立即報警處理。警方獲報當場後，這名婦人依舊不願說明，警方見狀只好請來她的女兒到場協助勸說。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

這時黃姓婦人才卸下心防說，她日前在網路上認識一名男網友，兩人已交往一個多月，男子主動要送禮物給她，但卻卡在海關急需6萬元才能放行，她聽聞後不疑有他前往銀行匯款，員警立刻說：「這就是愛情的騙子！」，並耐心向婦人說明詐騙集團慣用的騙術，這時婦人才驚覺自己是遭人詐騙。隨後趕來的女兒也向員警表示，這名男網友日前已騙母親要購買土地，當時被她發現阻止了，不料如今又再換另一個方式詐騙，還好有警方跟行員的幫忙下，保住母親辛苦存下的積蓄。

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