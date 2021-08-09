快訊／午後雨彈襲北北基　全台17縣市豪、大雨特報

記者許維寧／台北報導

時值午後，受到午後熱對流發展影響，台北市於中午時間已降下局部大雨，並伴隨陣陣雷聲。對此，中央氣象局也於稍早針對全台17縣市發布大雨至豪雨特報。

▲氣象局針對十七個縣市發布大雨至豪雨特報。（圖／中央氣象局提供）

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氣象局表示，受西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南市有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大臺北、宜蘭、花蓮、南投、彰化以南地區及桃園至臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

中央氣象局於上午召開線上記者會，簡任技正伍婉華表示，昨天開始至今天各地降雨機率逐漸緩和，但持續受西南風影響，雲林以南地區仍有局部大雨發生機率，根據雷達回波圖顯示，西南風雲系仍持續盤踞在台灣海峽南部至西南方陸地，中南部仍時不時有陣雨和雷雨發生，苗栗、澎湖等地也有短暫陣雨和雷雨。

但今天新竹以北天氣已好轉，伍婉華說，今新竹以北地區已能看見陽光，但須留意午後受對流雲系發展影響，北部地區、各地山區仍有機會出現強降雨，須留意局部大雨和豪雨，預估午後雨勢會於今晚至明天（8/10）清晨趨緩，但中南部仍有局部降雨發生。