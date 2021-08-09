一把「旋轉椅」害核電廠跳機！　台電：監視器沒錄到

▲立法院經濟委員會考察台電核電廠。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

核二廠2號機7月27日因一把旋轉椅觸碰到保護蓋，致使主蒸汽隔離閥關閉引發跳機意外。立院經濟委員會今日（9日）赴核二廠考察，立委要求提供監視器畫面，台電竟稱監視器沒有錄影功能。

經濟部今日報告說明，在7月27日上午6時32分，控制室值班人員在移動座椅時不慎碰觸壓克力保護罩，導致主蒸汽隔離閥關閉，經台電公司評估大修機組已歸隊，加上水情已改善，水力發電能力提供，跳電後當天供電無虞，電力仍維持穩供。

國民黨立委陳玉珍表示，椅子的扶手並不是很高，為何可以碰到保護蓋令人質疑，要求提供事發當時錄影帶還原現場。

國民黨立委洪孟楷則抨擊，連便利商店都有錄影，核電控制室竟沒有錄影，不可思議，核電廠怎連便利商店都不如。

民進黨立委賴品妤說，對於控制室沒有錄影難以接受，讓台電的報告讓她很不高興，核電怎可如此脆弱？

時代力量立委邱顯智表示，台電表示現場雖有設置監視器，但並沒有錄影，理由是攝影會涉及值班人員的隱私，所以對於錄影有所保留，你相信沒有錄影嗎，退一萬步來說，就算相信這種說法，這是什麼荒唐的理由，核電安全可以這樣胡搞瞎搞嗎？

台電則提出四點改善隔離防護措施：第一點為加強人員的訓練、第二點是紅線管制區內增設紅外線感應偵測儀、第三個是控制操作盤面上增加安全防護桿，並且把關鍵的開關改成有磁吸性的壓克力保護罩，最後是把造成這次大烏龍的移動式椅子改成固定式的。