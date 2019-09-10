台電核二廠與萬里區公所聯合淨灘　500多人攜手清出1.3噸海漂垃圾

▲ 台電核二廠與萬里區公所聯合淨灘，500多人攜手清出1300公斤海漂垃圾。（圖／台電核二廠提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區公所和台灣電力公司第二核能發電廠共同發起「動手做環保，齊心愛地球」，並邀請萬里區各里辦公處、清潔隊、志工隊等各機關單位，於10日上午在核二廠風箏坪停車場舉辦淨灘活動，超過500名民眾熱情參與，共清出海漂垃圾1090公斤、保特瓶35公斤、玻璃200公斤及集中漂流木約5公噸，還原海岸線自然風貌，一同守護家鄉海岸的自然風貌。

台電公司近年來積極倡導節能環保，舉辦此次淨灘活動，期待能起拋磚引玉之效，由副總經理李鴻洲、核二副廠長曾文煌及萬里區長粘雪琴，親自帶領所屬同仁，並全力動員轄內所有志工及里鄰，共同挽袖清理萬里海灘。

副總經理李鴻洲指出，全台共有22個台電單位，在12處同一時間一起與地方鄉親淨灘，淨灘總人數約6600人；而淨灘的意義，一來要在中秋連假前將海灘清潔促進旅遊觀光，其次期盼能喚起民眾對環境永續維護的意識、共同愛護家園的在地心。並呼籲民眾對環境生態重視，一同做海洋及家園的守護者。現場發送精美宣導品外，還有台電公司的枝仔冰，讓參與淨灘民眾消暑氣，增添淨灘的趣味。

萬里區長粘雪琴表示，萬里區擁有得天獨厚美麗的海岸，向來是民眾休閒遊憩的最佳選擇之一；轄內海岸線長達11公里，常受海流及季風影響，致大量漂流廢棄物沖積至岸邊，造成嚴重環境污染問題。本次淨灘活動，廣邀萬里區各鄰里，共同身體力行撿拾垃圾，從中認識海洋汙染的形成及來源，並結合民力維護自然清潔，一同守護在地家園。