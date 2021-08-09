　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端股價從30漲到300　他怒轟：高端就是民進黨「黨產疫苗」

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國產高端疫苗通過EUA的過程爭議不斷，在疾管署的疫苗簡介中指出，接種後有2項罕見不良反應，分別是顏面神經麻痺與眼壓過高，更引起討論。中廣董事長趙少康就抨擊，蔡政府對高端一路開綠燈，每股股價從30元漲到300，根本就好像是民進黨的「黨產疫苗」。

趙少康表示，高端的稀有嚴重副作用有一項是小於千分之一的「顏面神經麻痺」及「眼壓過高」，因為第二期只做了3000人就有人出現「顏面神經麻痺」和「眼壓過高」，但不知道「小於」是小於多少，千萬不要低估「千分之一」。

趙少康說，如果一千個有一個，一萬個就有十個，一百萬就可能會有一千人「顏面神經麻痺」或「眼壓過高」，「小於」1000個人是多少？900個還是800個？不嚴重嗎？

他表示，這也是為什麼一定要做第三期人體實驗的原因，而且一做就要三萬人以上，真刀真槍上戰場才能驗收真正的結果，「全世界只有我們最聰明、最取巧，可以跳過三期？別人都是笨蛋？」

他更抨擊，高端在蔡英文的恩寵之下，每股股價從30元漲到300，幾百億的市值入袋，錢也有了，為什麼不按部就班好好去做第三期人體試驗？這樣要求很過分嗎？這樣不才是真正愛台灣？

「台灣人的命也是命。」趙少康表示，不是高端的三期人體實驗品，台灣人不要當白老鼠，陳時中沒有權力幫我們勾選高端疫苗，更不可以故意阻擋疫苗進口造成空窗期，讓高端趁虛而入。

ET快訊
快訊／艾成長文「讓老婆受委屈」！　夫妻倆突發文道歉
佩甄「泳池照秒刪」來不及　穿比基尼下水被網抓包：解封了？
她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖超衝擊：王齊麟根本巨人
殺豬公到郵局存錢遭嫌「先去換錢再來！」　她1舉動網竟喊：錯了
快訊／國道1號翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外
瘦子點名吳亦凡開罵！　批誤人子弟亂用skr：別聽奇怪的導師亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

豪雨導致農損破1.8億　蔡英文、蘇貞昌緊急啟動下鄉連跑8行程

體育署長因「經濟艙之亂」請辭　周玉蔻爆張少熙竟想藉有人力挺留任？

高端股價從30漲到300　他怒轟：高端就是民進黨「黨產疫苗」

快訊／臉書連署「戴資穎續戰巴黎奧運」　戴遐齡：想支持就按讚

染疫死亡人數校正回歸　他疑有黑數：請蔡總統為我們釋疑！

黃暐瀚「東奧3字」遭陸網出征　一句「活該你母親被撞」不忍了！

海軍「60艘微型飛彈突擊艇」遭撤案　逾2億元預算付水流

「在台灣遲遲等不到疫苗」　她赴美留學打BNT揭576字心聲

吳子嘉預言2024三黨變化　建議柯文哲選桃園

農損上億！蘇貞昌指示救助「從速從寬從優」　9、10日南高屏勘災

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

豪雨導致農損破1.8億　蔡英文、蘇貞昌緊急啟動下鄉連跑8行程

體育署長因「經濟艙之亂」請辭　周玉蔻爆張少熙竟想藉有人力挺留任？

高端股價從30漲到300　他怒轟：高端就是民進黨「黨產疫苗」

快訊／臉書連署「戴資穎續戰巴黎奧運」　戴遐齡：想支持就按讚

染疫死亡人數校正回歸　他疑有黑數：請蔡總統為我們釋疑！

黃暐瀚「東奧3字」遭陸網出征　一句「活該你母親被撞」不忍了！

海軍「60艘微型飛彈突擊艇」遭撤案　逾2億元預算付水流

「在台灣遲遲等不到疫苗」　她赴美留學打BNT揭576字心聲

吳子嘉預言2024三黨變化　建議柯文哲選桃園

農損上億！蘇貞昌指示救助「從速從寬從優」　9、10日南高屏勘災

麟洋金牌代言有解套！財政部：透過土銀「企業間商業合作」

南投武界大規模走山危及壩體全安　怪手「變小螞議」驚人畫面曝

「豬哥仙？」他驚見傳奇天王被塑金身祭拜　1.4萬人看傻：求明牌嗎

落後6分大谷八下守外野　教頭：需要他一棒逆轉

客廳玩槍離奇射殺「在廚房母親」 16歲男家門口自轟身亡

台北東區蔬食餐廳不敵疫情！元禾食堂8／11歇業：獻上深深的一鞠躬

快訊／艾成長文道歉「讓老婆受委屈」！　王瞳認講話方式要改

日本奧運奪金激勵　前田健太隔近一個月再拿第5勝

專訪／女嬰遭保母傷害致死　監視器畫面曝...生父控她隱瞞這一段

雲豹能源跨足動作頻頻！職籃隊剛成軍　再宣布投入「水資源再利用」

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

她美國留學打BNT　揭576字心聲

黃暐瀚3字遭陸網出征「活該母被撞」

快訊／新北38歲女接種AZ後　隔天身亡

吳子嘉預言2024三黨變化　建議柯文哲選桃園

LIVE／新北今＋1！餐飲內用解禁首週末　侯友宜最新說明

2億元沒了！海軍「微型飛彈突擊艇」遭撤案

北市+2確診　分佈行政區曝光

9.96萬劑莫德納到貨　蔡英文：多管齊下維持疫苗供應

分享美食遭歪樓平底鍋　高嘉瑜認了沒保養

快訊／北市公布1確診足跡！曾去特力屋　在內湖大潤發「美食街吃鐵板燒」

快訊／新北三重1人居隔「陰轉陽」　被朋友傳染

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？

今閉幕！蔡英文臉書近8成講東奧挨轟　立委「蹭」賽事出槌一次看

柯文哲談父親：我從政讓他不以為然

更多熱門

相關新聞

蔡英文2008年稱「消費券成本高」　國民黨：自打臉

蔡英文2008年稱「消費券成本高」　國民黨：自打臉

隨著疫情趨緩，行政院擬推出「振興5倍券」。對此，國民黨表示，民調有7民眾支持普發現金，籲蔡政府別再浪費行政成本印製振興券；同時，國民黨也揭露，總統蔡英文在2008年曾表示「發放消費券的行政成本高」，民進黨跨時空自我打臉。

願施打高端　這年齡層登記人數居冠

願施打高端　這年齡層登記人數居冠

記者會問「這邊有人登記打高端？」　陳時中1原因尬笑

記者會問「這邊有人登記打高端？」　陳時中1原因尬笑

蔡壁如：對陳時中最後一絲敬意破滅了

蔡壁如：對陳時中最後一絲敬意破滅了

高端試驗「巴拉圭人領30萬」？醫曝親身經歷怒飆

高端試驗「巴拉圭人領30萬」？醫曝親身經歷怒飆

關鍵字：

高端疫苗民進黨黨產

讀者迴響

熱門新聞

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

她美國留學打BNT　揭576字心聲

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面