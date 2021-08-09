高端股價從30漲到300　他怒轟：高端就是民進黨「黨產疫苗」

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國產高端疫苗通過EUA的過程爭議不斷，在疾管署的疫苗簡介中指出，接種後有2項罕見不良反應，分別是顏面神經麻痺與眼壓過高，更引起討論。中廣董事長趙少康就抨擊，蔡政府對高端一路開綠燈，每股股價從30元漲到300，根本就好像是民進黨的「黨產疫苗」。

趙少康表示，高端的稀有嚴重副作用有一項是小於千分之一的「顏面神經麻痺」及「眼壓過高」，因為第二期只做了3000人就有人出現「顏面神經麻痺」和「眼壓過高」，但不知道「小於」是小於多少，千萬不要低估「千分之一」。

趙少康說，如果一千個有一個，一萬個就有十個，一百萬就可能會有一千人「顏面神經麻痺」或「眼壓過高」，「小於」1000個人是多少？900個還是800個？不嚴重嗎？

他表示，這也是為什麼一定要做第三期人體實驗的原因，而且一做就要三萬人以上，真刀真槍上戰場才能驗收真正的結果，「全世界只有我們最聰明、最取巧，可以跳過三期？別人都是笨蛋？」

他更抨擊，高端在蔡英文的恩寵之下，每股股價從30元漲到300，幾百億的市值入袋，錢也有了，為什麼不按部就班好好去做第三期人體試驗？這樣要求很過分嗎？這樣不才是真正愛台灣？

「台灣人的命也是命。」趙少康表示，不是高端的三期人體實驗品，台灣人不要當白老鼠，陳時中沒有權力幫我們勾選高端疫苗，更不可以故意阻擋疫苗進口造成空窗期，讓高端趁虛而入。