不要穿全黑！命理老師揭農曆七月「5大禁忌」　容易招來祂們

▲命理老師建議不要穿全黑的衣服。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）



網搜小組／董美琪報導

農曆七月開始，知名命理專家「雨揚老師」表示，只要用對方法，就能平安又發大財。她特別發文，列出5項禁忌提醒大家，另外愛穿黑衣的人，可以穿白、黃、紅色的衣服。

命理師「雨揚老師」在粉絲團分享「農曆七月禁忌」，「面對農曆七月大家不要慌～只要用對方法廣結善緣，那麼不但平安又能發大財喔。」

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農曆七月禁忌祕法：

1有些話不能說不要說，不可亂開好兄弟玩笑。

2身體髮膚受之父母，好好待在家不亂跑。

3吃素不殺生，普渡廣結善緣。

4晚上禁忌多，吵架哭鬧壞磁場。

5衣著不露保護生命之火，提升陽氣增旺元氣。

另外，她叮嚀，「不要穿全黑！！可以多穿白、黃、紅色的衣服、內衣，戴紅繩，穿金戴銀，一點點也很好！」普渡時，拜拜前可先做煙供。

命理專家楊登嵙日前也提醒，出門應盡量避免「同色系穿搭」 ，否則可能會引來不好的磁場或好兄弟，容易「卡到陰」，例如全黑、全白、全紅：

1全黑在農曆七月容易招陰，招來好兄弟。

2全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類。

3全紅的衣服也要注意，全紅會讓好兄弟想到血，想到祂過世的情境而跑來，觸景傷情，做出傷害生人的事。