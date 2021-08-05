父親節鬼門開！命理師警告：女性出門別這樣穿...易引色鬼上身

▲命理師警告，鬼月穿露肩上衣容易卡到陰，尤其是太陽下山後。（圖／達志示意圖）



記者游瓊華／台中報導

今年農曆7月1日鬼門開，正巧是8月8日父親節，命理師警告，農曆七月「鬼月」有許多禁忌，而鬼月又正值暑假期間，難免有出門逛街旅遊的行程，但有些服裝儀容容易招來不乾淨的磁場或好兄弟，鬼月期間服裝儀容要避免以下這樣穿搭，例如露肩上衣、刷破風格牛仔褲，或是全身黑色、白色穿搭，尤其是太陽下山後，否則容易卡到陰！

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▲命理師楊登嵙表示，鬼月禁同色系穿搭，例如全黑、全白，因為全黑在農曆七月容易招陰。（示意圖／123RF）



命理師楊登嵙表示，鬼月禁同色系穿搭，例如全黑、全白、全紅，因為全黑在農曆七月容易招陰，招來好兄弟；全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類；另外，全紅的衣服也要注意，全紅會讓好兄弟想到血，想到祂過世的情境而跑來，觸景傷情，做出傷害生人的事。

此外，也不宜穿暴露、露肩衣服，楊登嵙說，農曆七月有許多「色鬼」徘徊，祂們特別喜歡衣服暴露的女生，尤其身穿「露肩」款式的女性；人在肩上及頭頂共有三昧真火，色鬼們會想盡方法引導好朋友拍妳的肩或頭，萬一這火被拍滅了，好兄弟就容易上身。因此夜晚要避免穿過於暴露的衣服，若是白天這樣穿，也要避免去墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子等陰氣較重的地方，才不會引色鬼注意及卡到陰。

▲鬼月不宜結婚，會讓好兄弟忌妒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



另外，鬼月也要避免穿「刷破設計風」的服裝，例如最常見的破褲等等，穿破衣、破褲容易讓好兄弟認為你是「窮鬼」，進而把你當同類，這樣就容易卡到陰，也不要穿婚紗，會讓好兄弟忌妒，因為很多好兄弟都單身。

最後提醒鬼月不可長髮過腰或披頭散髮，穿著鬼裝或鬼面具，會讓好兄弟以為你是祂的同類。