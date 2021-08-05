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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鐵宜蘭站7月底選址跳票　陳歐珀喊「不要政治卡關」

▲高鐵宜蘭場站設那？林姿妙：設縣政中心可完整都發及有利高科技產業。（圖／宜縣府提供）

▲高鐵確定延伸宜蘭，交通部提出4項方案。（圖／宜縣府提供）

記者林銘翰／台北報導

高鐵確定延伸宜蘭，鐵道局日前已將分析報告送至交通部，交通部原定在7月底前選定站址，如今確定跳票。對此，來自宜蘭的民進黨立委陳歐珀5日表示，希望中央政府儘速選定場址、不要再跳票，「不要因為政治決定卡關」。

鐵道局在今年5月提出「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」，並將「宜蘭端設站規劃分析」報告送至交通部，交通部原定7月底前從4個評估站址中，敲定一處作為高鐵宜蘭站站址。

鐵道局在報告中提出4項方案，由北至南分別為四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站，其中宜蘭站及縣政中心初步評估優選項目較多，四城站建設成本及財務效益合計最具優勢，建議仍納入考量。

鐵道局表示，個方案的路線總長度影響工程經費甚鉅，但計入開發效益後，成本效益合計差異不大，建議以宜蘭站為優先方案，四城及縣政中心站為替代方案，納入綜合規劃報告修正後儘速提報。

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵確定延伸宜蘭。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，陳歐珀受訪時表示，台灣需要一個環島的高、快速鐵路網，亦即西部高鐵、東部快鐵，高鐵延伸至宜蘭勢在必行、不能再延宕，因為宜蘭的交通狀況是全國最困難的地方。

陳歐珀認為，交通部迄今仍未公布高鐵宜蘭站場址，這讓地方民眾相當憂心，高鐵不僅可以分流國道五號的車潮，也能突破宜蘭縣的觀光發展，希望中央政府信守承諾、不要再跳票，「否則會引起政治風暴」。

陳歐珀呼籲，中央政府不要因為政治決定卡關，其中羅東鎮民代表會希望選址在羅東、宜蘭縣政府希望在縣政中心站、宜蘭市公所則希望在宜蘭站，希望中央政府都能夠聽到，並且接受專業的決定。

陳歐珀也說，交通部長王國材今年5月曾經承諾，初步評估就是設在宜蘭站，宜蘭人共同的心聲就是要早日通車，至於站址要設在哪，他尊重中央及專業的決定，但絕不能因為政治因素卡關，這也是實現總統蔡英文對宜蘭縣民的承諾。

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