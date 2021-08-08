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5月起投資詐騙案激增　解除分期付款、假網拍、假投資居前三名

▲內湖分局警員與金融機構行員成功攔阻民眾遭受詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖分局警員與金融機構行員成功攔阻民眾遭受詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，詐騙集團看準民眾受疫情影響而收入銳減，亟需另闢收入，多以高報酬投資吸引民眾投入大量積蓄，投資詐騙案件激增，內湖警分局統計轄內受理詐欺案件，發現自5月防疫升級後迄今，詐騙手法以解除分期付款、假網拍、假投資詐欺高居詐騙案件前三名。

內湖警方因應新型詐騙犯罪、除原有之金融專線巡守外，更增加查緝力度，並與轄內金融機構加強溝通聯繫，協力合作，達成金融機構落實「臨櫃關懷客戶提問機制」，針對民眾提、匯款原因進行關懷，銀行員發現民眾可能遭詐，立刻會安撫民眾情緒並報警到場阻匯，避免民眾遭受財損。

▲內湖分局警員與金融機構行員成功攔阻民眾遭受詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖分局警員與金融機構行員成功攔阻民眾遭受詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方統計，疫情三級警戒期間，內湖地區各金融機構攔阻總件數12件，攔阻金額高達新臺幣462萬元，轄內協助攔阻民眾遭詐金融機構計有「國泰世華商業銀行」、「中國信託商業銀行」、「台灣中小企業銀行」、「兆豐國際商業銀行」、「華南商業銀行」、「聯邦銀行」等優質金融機構，內湖警方除了感謝上述金融機構熱心遏止犯罪，也呼籲民眾切莫因一時心急誤陷歹徒話術騙局。

內湖警方提醒民眾，如接獲不尋常來電指示匯款、解除分期，可先尋找可信賴之親友商討，民眾也可撥打防詐騙諮詢專線165或110報案求助；金融機構及超商人員如發現民眾疑似有遭詐騙態樣，請積極主動通知警方到場協助，共同遏止詐騙犯罪行為。

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