醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中：抗Delta是「防守跟進攻之戰」

▲陳時中強調，對Delta的疫情不能掉以輕心。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心今（8日）公布國內新增7例確診個案，本土只有4例，創社區感染以來新低，不過，日前有醫師預估，受Delta影響，疫情可能1、2個月後會再出現，指揮官陳時中表示，這是「防守跟進攻之戰，防守愈好，可能性相對低。」

北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇指出，近期醫院內部對於Delta未雨綢繆，做了一些討論，高層裁示「疫情應該會在1-2個月後再來，而且高峰將會是萬華區經驗的1.5倍」。醫師解釋，推論是站在Delta有更強傳染力的基礎，加上觀察到亞洲各國抵擋不住、二劑疫苗已經逐漸退守為避免重症，且疫苗供貨不穩、延遲交貨或產能不足已是必然的情況。

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不過，姜冠宇也剖析，台灣最主要優勢包括海島封閉環境，也不用像新加坡要開放一定程度邊境商貿等，但是Delta或Delta+之後的變異株，總有一天仍會進來，因此還是要提出建言。

被問到此事，陳時中說，這是防守跟進攻之戰，防守愈好，可能性相對低。陳時中接著指出，對Delta的疫情不能掉以輕心，沒有國家故意要讓Delta入侵，但還是很多地方可能進來，傳染力也高，要戒慎恐懼。