64歲女感染一座城！揚州確診破300人　江蘇省長：正處於爆發期

▲揚州疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省衛健委8日早上通報，8月7日0到24時，江蘇新增本土確診病例38例（南京市報告2例；揚州市報告36例）。7月28日至今，揚州市累計報告本土確診病例突破300例，達308例。江蘇省長吳政隆近日表示，揚州疫情正處於集中爆發期，防控形勢十分嚴峻複雜。

此前，江蘇省揚州市公安局邗江分局3日發布通報，對揚州此輪疫情1號確診病例毛姓女子（64歲）以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。通報顯示，毛女原住在南京，從南京高風險區乘大巴前往揚州的表姐家，隨後多天在棋牌室打麻將，因咳嗽發燒前往醫院就診後確診。之後，當地3000多人全部封控管理，確診人數也每日劇增。

據《揚州日報》報導，8月7日，江蘇省長吳政隆針對形勢發展最新情況和工作中存在的弱項召開省市工作部署會。他指出，要第一時間逢陽必報、逢陽即查，尤其是針對混管陽性的必須第一時間人數查清、人頭查清、位置查清，落實好管控措施，絕不能貽誤戰機。流調溯源必須再加快，進一步從全省各地增派專業力量，強化技術支撐，關口前移，迅速釐清傳播鏈和重點人員，迅速推送信息並點對點協查到位，迅速做到應隔盡隔。

之前的8月1日，吳政隆赴揚州時曾表示，揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，老年人居多，現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻複雜。

據《澎湃新聞》報導，8月7日，江蘇省委副書記張敬華也在揚州市主城區部分核酸檢測點檢查工作，並主持召開揚州市部分縣（市、區）疫情防控視訊調度會。

在疫情防控視訊調度會上，張敬華聽取了寶應縣、高郵市、儀征市、江都區防疫工作匯報。他指出，當前揚州疫情防控形勢十分複雜嚴峻，四個縣（市、區）必須立足於早、發力於嚴、落實於快，迅速進入實戰狀態，要強化「找不到問題就是最大的問題」這一認識，把堅持問題導向貫穿疫情防控全過程各方面，爭分奪秒補短板、強弱項、堵漏洞。