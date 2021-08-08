阿公樹下滑手機！「一隻猛虎悄悄靠近」下秒他淡定一巴掌推開

▲阿公在老虎園淡定滑手機。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一段「阿公在虎園內淡定滑手機」的影片近日在網上熱傳。影片顯示，幾只老虎在一名阿公身後走來走去，他都熟視無睹。隨後，有一隻老虎甚至走進，對阿公零距離各種嗅聞。下秒，一直在滑手機的阿公抬頭發現老虎近在咫尺，竟絲毫不害怕，下秒更淡定搧了一巴掌推開老虎，生猛舉動引全網讚嘆，「老虎撒嬌還被打？」

近日，網傳廣州某動物園裡一名男子在樹下低頭玩手機，一頭老虎好奇靠近蹭男子時，被一掌推開。隨後，有網友指出，事發地並非廣州，而是廣西貴港市平南縣一家生態酒店。

據陸媒報導，該生態酒店6日回應，影片中的阿公是馴獸師，老虎是從小帶大的，比較熟悉其性格；一般作業時，會有2名馴獸師進入中庭，保證安全。

▲阿公周圍還圍著多隻老虎。（圖／翻攝自上游新聞）

據悉，片中地點為酒店中庭的動物島，有厚厚的透明玻璃相隔，但有多頭老虎。該酒店位於平南雄森動物大世界旁邊，建築面積為8萬多平方公尺，有600多間客房。

酒店指，酒店設有安全裝置，保障老虎不會入內，住客可以在房間安全觀賞，很多家長都帶孩子前來。

網友看後驚呆稱，「老虎：你禮貌嗎」、「太可怕了，老虎畢竟是動物，萬一它翻臉了呢」、「你大爺永遠是你大爺」、「這位大爺真是不一樣的大爺，與虎為伴還滑手機，無情的推開老虎的挑逗，夠膽！」。