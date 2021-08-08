AZ+莫德納混打暫不擴大！陳時中：只先撥3.3萬劑給第一線醫護

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，第五批採購Moderna疫苗9.96萬劑，已於台北時間8月8日凌晨自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。但該批疫苗分配還有待討論，僅能確定會先撥3萬3千劑給專責醫院、檢疫站等第一線醫護混打，暫時還不會擴大。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，跟美國Moderna公司採購疫苗，目前共有124.96萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41萬劑、第四批7月15日35萬劑及本批9.96萬劑，今日抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

該疫苗為多劑型包裝，每瓶10人，存放於-20℃可保存至少6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

但因為抵台疫苗數量不多，陳時中也直言，疫苗很少，這次只有10萬劑，要看看哪裡能發揮效果去做分配，主要會先撥3萬3千劑給第一線醫護混打，目前還沒有開放到其他族群，主要是對後續疫苗無法充分掌握，如果可以掌握，擴大接種就會即時辦理。