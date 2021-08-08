創新高！蔬菜批發價每公斤飆47元　全因「降雨致災影響採收」

▲農糧署表示，菜價上漲是因近日中南部持續降雨致災且影響採收。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

受8月上旬西南氣流豪雨影響，農委會今（8日）中午公布統計至今上午11點資料，農損達1億7873萬元，又以雲林、屏東縣最為嚴重，其中木瓜和落花生等全受損外，大台北蔬果交易量因此銳減，批發價格每公斤更是來到47元，創今年新高。

台灣西半部連日受低壓帶及西南風影響，以這次受損最慘重的雲林縣來看，多個鄉鎮積淹水情況，造成產區多數蔬菜有水傷、腐壞受損，西螺果菜市場到貨量短缺，承銷商採購意願轉強，葉菜類蔬菜從兩週前每公斤平均價26元，一路攀升至43.8元。

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產地降雨影響，大台北果菜市場蔬菜到貨量只有935公噸，較昨日1059公噸，少了124公噸，每公斤平均價格47元，較昨日43.93元，上漲了3.1元，再創今年菜價新高。水果部分，昨天到貨688公噸，今天剩下456公噸，每公斤平均價格44.30元，較昨日42.81元，上漲了近1.5元。

▲農糧署指出，近期蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等根莖類蔬菜庫存充足。（圖／記者張凱喨攝）



農糧署說明，價格上漲是因近日中南部持續降雨致災且影響採收，蔬菜到貨減少所致，目前價格尚屬夏季汛期合理範圍。另外，中南部地區近日持續降下豪大雨造成部分瓜果類蔬菜、短期葉菜受損，且雨後田區泥濘採收困難，價格上漲尚屬正常市場機制。

農糧署提到，近期蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等根莖類蔬菜庫存充足，價格親民，建議消費者可多多採購，將持續關注各項農產品價格、品質與供應數量，兼顧農民利潤及消費者權益，加強調配供應。