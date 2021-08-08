　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

創新高！蔬菜批發價每公斤飆47元　全因「降雨致災影響採收」

▲▼傳統市場,攤販,青菜水果,蔬果價格,葉菜類,菜價,搶購,防颱物資,採買,上街採購,攤商,擺攤,萬華直興市場。（圖／記者李毓康攝）

▲農糧署表示，菜價上漲是因近日中南部持續降雨致災且影響採收。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

受8月上旬西南氣流豪雨影響，農委會今（8日）中午公布統計至今上午11點資料，農損達1億7873萬元，又以雲林、屏東縣最為嚴重，其中木瓜和落花生等全受損外，大台北蔬果交易量因此銳減，批發價格每公斤更是來到47元，創今年新高。

台灣西半部連日受低壓帶及西南風影響，以這次受損最慘重的雲林縣來看，多個鄉鎮積淹水情況，造成產區多數蔬菜有水傷、腐壞受損，西螺果菜市場到貨量短缺，承銷商採購意願轉強，葉菜類蔬菜從兩週前每公斤平均價26元，一路攀升至43.8元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產地降雨影響，大台北果菜市場蔬菜到貨量只有935公噸，較昨日1059公噸，少了124公噸，每公斤平均價格47元，較昨日43.93元，上漲了3.1元，再創今年菜價新高。水果部分，昨天到貨688公噸，今天剩下456公噸，每公斤平均價格44.30元，較昨日42.81元，上漲了近1.5元。

▲南部大水北部菜價狀況▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲農糧署指出，近期蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等根莖類蔬菜庫存充足。（圖／記者張凱喨攝）

農糧署說明，價格上漲是因近日中南部持續降雨致災且影響採收，蔬菜到貨減少所致，目前價格尚屬夏季汛期合理範圍。另外，中南部地區近日持續降下豪大雨造成部分瓜果類蔬菜、短期葉菜受損，且雨後田區泥濘採收困難，價格上漲尚屬正常市場機制。

農糧署提到，近期蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等根莖類蔬菜庫存充足，價格親民，建議消費者可多多採購，將持續關注各項農產品價格、品質與供應數量，兼顧農民利潤及消費者權益，加強調配供應。

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！　超兇畫面震撼8.5萬人
快訊／新北1人確診！居隔陰轉陽　感染源曝光
醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中曝「抗Delta」關鍵
LIVE／新北今+1！內用解禁首週末　侯友宜最新說明
日本棒球摘金為何向空氣鞠躬？　他揭原因：對世界最好宣傳
食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中回應了
吳亦凡脫光被獄警搶看「吳籤」！　崩潰爆憂鬱、幻聽求保外就醫
又有熱帶低壓發展？　專家曝可能動線「未來兩天是關鍵」
虎林雞肉商「5次PCR陰性」後確診　羅一鈞曝可能感染源
Delta狂爆「偷補習」被踹門　老師當場押走！學生全傻眼
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園+1！居隔期滿確診　鄭文燦曝：他居無定所⋯足跡在北市

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

大雨襲南台灣！逾10處省道傳災情　公路總局道路管制一次看

醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中：抗Delta是「防守跟進攻之戰」

喊小林媽婆婆！林昀儒粉絲「狂挖私生活」　網怒：耍花癡私下就好

2個兒子不急卻急壞老爹！他願幫10女生付聯誼費　只求「快解封」

中南部淹水「疫苗接種受影響」　陳時中：已預約的AZ會保留

食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中：基本上造冊都符合

又有熱帶低壓發展？　專家估：可能往台灣東南方移動、未來兩天是關鍵

父親節希望能回家看一下孫子　陳時中：順便「被慶祝」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

周揚青男友鏡頭恐懼..錄影中「躲廁所」　全程「大恍神.拒互動」她：沒辦法溝通

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

快訊／桃園+1！居隔期滿確診　鄭文燦曝：他居無定所⋯足跡在北市

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

大雨襲南台灣！逾10處省道傳災情　公路總局道路管制一次看

醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中：抗Delta是「防守跟進攻之戰」

喊小林媽婆婆！林昀儒粉絲「狂挖私生活」　網怒：耍花癡私下就好

2個兒子不急卻急壞老爹！他願幫10女生付聯誼費　只求「快解封」

中南部淹水「疫苗接種受影響」　陳時中：已預約的AZ會保留

食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中：基本上造冊都符合

又有熱帶低壓發展？　專家估：可能往台灣東南方移動、未來兩天是關鍵

父親節希望能回家看一下孫子　陳時中：順便「被慶祝」

豪大雨不斷南部災情嚴重　全台23處危險路段封閉

快訊／桃園+1！居隔期滿確診　鄭文燦曝：他居無定所⋯足跡在北市

江少慶準備好了　初登板時機洪總還要想一想

高虹安問前瞻治水「錢花去哪？」　蘇貞昌：1天1100公厘雨量誰都撐不起

浪琴綠面飛行錶好復古　秒換鍊帶變都會感

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

快訊／三度「見零」！新北＋1居隔陰轉陽　侯友宜：疫情穩穩控制

「最強中華隊」2金4銀6銅創最佳！　亞洲排名第6

天團男偶像二手拍賣面交被認出「粉刷一排羨慕」！洩遭詐騙慘痛經驗

快訊／新北無新增個案　三重1人居隔陰轉陽！被朋友傳染

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

生活熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

威力彩頭獎上看13億！　4星座中獎機率高

防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：勝過BNT

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

「你敢打XX嗎」這句話很煩　醫心聲萬人按讚

1圖看懂奇葩盧碧回魂「颱風→熱低→颱風」

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

他修復芭比頭竟成怪娃！女兒1秒哭慘

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／今新增4例本土「創社區感染新低」

麟洋配「飛撲神技」被翻出　網：拿金牌不意外

更多熱門

相關新聞

快訊／豪雨釀停電災情　台電持續搶修、仍有3158戶停電

快訊／豪雨釀停電災情　台電持續搶修、仍有3158戶停電

原9號颱「盧碧」雖已減弱為熱帶低壓，其中所夾帶的豪雨也造成全台各地出現不少災情，甚至有不少地區出現停電狀況，根據台電統計，截至今（8）日上午9時止，曾經停電戶數共計91879戶，經過搶修，已有88213戶復電，仍有3666戶停電。

豪雨釀農損1.8億！雲林、屏東縣最慘

豪雨釀農損1.8億！雲林、屏東縣最慘

南台灣今、明仍防豪雨！　降雨趨緩時間出爐

南台灣今、明仍防豪雨！　降雨趨緩時間出爐

桃園復興受土石流沖入民宅　急撤6戶13人

桃園復興受土石流沖入民宅　急撤6戶13人

損1.5億　農委會：6縣市農作物全救助

損1.5億　農委會：6縣市農作物全救助

關鍵字：

豪雨產區中南部菜價蔬果蔬菜水果農損批發價格果菜市場農糧署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

他KO對手卻遭判犯規　對手「躺著摘金」

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面