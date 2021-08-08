「別為主席選舉製造對立」　許智傑5問朱立倫：替高雄貢獻什麼？

▲朱立倫在臉書分享一張高雄的照片，懷念韓市府團隊的政績。（圖／朱立倫臉書）



記者陶本和／台北報導

近日豪雨成災，國民黨前主席朱立倫在臉書分享一張高雄天坑再現的照片，讓他懷念前高雄市長韓國瑜的團隊。對此，民進黨立委許智傑8日深夜在臉書5問朱立倫，「你除了消費高雄，你為高雄貢獻了什麼？」他批評，朱立倫為了自己的黨主席選舉，不需要拿一張高雄照片就製造藍綠對立。

朱立倫日前在臉書表示，高雄大雨造成天坑再現，讓大家十分懷念韓市府團隊與李四川副市長。他認為，「路平燈亮水溝通」不是口號，李四川到高雄後，劍及履及改善，讓高雄市民對這句話朗朗上口。

朱立倫指出，如今一場大雨，沖垮民進黨政府在高雄的表面治績，沖出了要「殺頭」公務員的傲慢官員，也沖破當年號稱Care高雄的那些側翼網軍的面具，並非為高雄人民發聲，實際只是黨同伐異的政治工具。

對此，許智傑則向朱立倫提出「五問」，「請問您臉書PO的照片是在哪個路段，您知道嗎？」、「請問造成這麼大崩裂狀況原因為何，您知道嗎？」、「請問後續誰去處理？如何處理修復，您知道嗎？」、「請問朱立倫候選人，您對高雄了解了多少？」、「最後想問您除了消費高雄，您為高雄貢獻了什麼呢？」

許智傑說，圖片是鳳山中崙國中後面巷道，因連日雨水沖刷導致崩塌情況，在8月6日第一時間他的團隊就到場處理，同行還有鳳山在地不分黨派的市議員們，大家都積極協調解決問題。

許智傑表示，過去高雄也曾發生沿海路的天坑事件，對一天車流量近2000輛次的沿海路與周遭居民而言，的確受到非常大的影響，他很感謝過去時任副市長的李四川，以最迅速的方式面對坑洞問題。

至於近日連續好幾天的強降雨，許智傑表示，南台灣不斷發生暴雨災情，沒有人能預先就知道哪個路段，會因為強降雨而產生凹陷或崩塌，然侯市府卻在第一時間請副市長林欽榮、水利局、養工處等單位以最迅速方式處理。

對於朱立倫的質疑，許智傑說，他為了自己黨主席的選舉，不需要在臉書拿一張高雄的照片就製造藍綠對立，更何況圖中確切位置他說不定也不知道在哪裡，大家都因為雨季造成的狀況而忙碌辛苦時，希望他不該只知道製造對立。

許智傑強調，民眾需要的很簡單，就是當需要幫助時，民代可以適時地扶一把，「陳其邁會做事，比朱立倫會說話來得更有意義」。

▼民進黨立委許智傑。（資料照／記者屠惠剛攝）

