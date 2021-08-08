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109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

記者陳俊宏／綜合報導

行政院將於疫情過後，推出「振興五倍券」帶動經濟發展，據了解，為照顧中低收入戶等弱勢民眾，政院規劃1000元現金直接撥到戶頭，估計全台有109萬人免費領五倍券。

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲今年的五倍券會比照去年三倍券模式發行。（圖／記者周宸亘攝）

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行政院發言人羅秉成指出，現在規劃五倍券模式，數位、紙本都有，數位券還在規劃中，研擬提升數位券領取率，紙本面額初步規劃比去年多1張為10張，面額也會增加，除了200元、500元之外，還會有1000元的面額，相關配置還在討論處理中，會適時對外說明。

羅秉成表示，去年三倍券成本大約為7億多，五倍券成本粗估20億出頭，目前估算的成本只有面額變多，跟去年不會相去太遠，不會有圖利廠商的嫌疑；另外，五倍券現階段的規劃沒有排富，跟去年的三倍券一樣普發。

▼去年發行過三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

至於五倍券何時推出？羅秉成表示，要完成相關法制程序，也要等到疫情得到好的控制，讓民生趕快復甦，希望越快越好，目前沒有預訂時程，先做好準備，若條件成熟了很快會提出，有結論時會先跟外界溝通說明。

另外，在低收入戶等弱勢族群部分，此次五倍券規劃比照去年方式，政府會將用於領取三倍券的1000元補助，撥發到低收入戶等弱勢民眾帳戶中，讓民眾以該筆補助進行兌換。《自由時報》報導，為照顧中低收入戶等弱勢民眾，政院規劃1000元現金直接撥到戶頭，估計全台有109萬人免費領。

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