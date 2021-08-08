林昀儒走秀畫面曝光！生澀靦腆模樣超圈粉　萌翻網友：可愛度破表

▲林昀儒。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣桌球好手林昀儒拿下桌球混雙銅牌，個人戰也與中國球王樊振東、德國前球王奧恰洛夫上演精彩對決，儘管最後惜敗，奮戰精神仍圈粉無數，IG追蹤人數突破30萬人，甚至有人挖出他2020年為東奧團服走秀的畫面，生澀的模樣讓網友紛紛留言「小林同學真的超級可愛」。

林昀儒個人戰4強賽，對決中國球王樊振東，打出了一場相當精采的比賽，雙方你來我往互不相當讓，而銅牌戰對上德國名將奧恰洛夫，也上演了一場精采對決，除了讓大家知道，年僅19歲的他潛力無限外，也讓台灣陷入桌球熱，他的奮戰精神更圈粉無數，個人IG的追蹤人數，短短數天就從8萬突破30萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林昀儒走秀影片曝光，緊張模樣讓粉絲：「小林同學太萌了」。（圖／體育署）

也有網友挖出林昀儒2020年替東奧團服走秀的影片，影片中可以看見他拿著球拍，走到台前一邊自信揮拍一邊露出靦腆笑容，不過能看得出來他有些緊張，他走回伸展台定點時一度站錯位置，生澀的模樣網友直呼「昀儒超尬超可愛，而且腿真的好好看」、「林昀儒也太可愛了吧，T台走回來還在找定位點」。

如今奧運賽程結束，林昀儒6日乘坐專機榮耀歸國，接受媒體採訪時，他感謝所有關注及支持他的每一個人，也謝謝趕到機場接機的熱情粉絲，未來將備戰亞運及2024年巴黎奧運，希望能再度刷新紀錄。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘