夫嫌月收23K想靠飯票爽過　妻怒嗆「為何不娶富家女」網熱議

圖文／鏡週刊

現代生活費節節攀升，大多數的家庭都需靠夫妻都工作的兩份薪水才能撐起一個家。近來有一位網友在「Dcard」寫出自己的經歷，指出自己只是希望太太能找一份較高薪水的工作，卻因此與太太爭執到萌生離婚念頭。

原PO表示，他今年37歲，已婚、沒有小孩，不含獎金月薪6萬，而他的太太月收入2.3萬 ，他心疼太太回家過節及家庭開銷，恐怕薪水不夠花用，都會主動支付家中比較大筆的開銷，原則上夫妻各自管理自己的金錢。

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他們婚前就曾為金錢與工作的事情吵架，最近又為此引發衝突，主要是婚前原PO不但為女方買了一輛車，且女方想學美睫，他也支付職業訓練的費用，希望對方婚後能夠找一份薪水比較高的工作，沒想到結婚已經2年，女方的職訓也早已結束，結果當了一小段時間的美睫師之後就放棄，又依舊找了一份2.3萬的管理員的工作。

此外，原PO也提到最近與太太的衝突點在於生小孩的問題，婚前我就已經挑明我不要小孩了，最近吵架她說應該要有個小孩…她適合顧小孩，我沒攔她！我說過妳32歲，真的要小孩麻煩妳儘早離開～」

原PO感嘆地說，自己原生家庭的家境雖不算富裕，卻也不愁吃穿，有時他也不禁懷疑，太太是否認為找到了長期飯票，就可蹺腳過爽日子了；而他更擔心，如果自己先離開，太太就沒有謀生能力，因此才希望她找一份稍微高薪的工作，「提升一下35K，應該不會太難，女生35K生活應該會很輕鬆，為了這事情吵得我也懶得跟她交談了，請問各位，是我太苛刻嗎？ 還是我多心了？」原PO也透露自己近來已有離婚的念頭，「每次講到這個，她就認為我在看不起她，我心真的有點累。」

最後原PO還貼出太太傳給他的簡訊寫道：「一眛只希望別人改變，怎麼當初不娶富家女？」「我就是窮，被你看不起，也不想努力，今天才會被你踐踏在地，錢給我我自己出去生活吧。」

對原PO的遭遇，有網友回應：「如果我是男生我會想離婚，成家不光是我一個人努力就好，久了真的很累、心也會累，何必結婚互相怨對？」「如果結婚前都有把話說清楚，對方還是想當家庭主婦，那彼此就不適合啊，硬湊在一起只會痛苦。」

也有網友說：「如果你會在意她賺的少，那就不應該在她薪水讓你滿意前結婚，自己當初沒想好，現在會這樣真的蠻活該的」「你怎麼不賺多一點為你老婆存錢呢？這樣就算老了她也有錢花不是嗎？」



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