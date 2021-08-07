2雨帶夾擊！熱低橫掃「連北台灣都得防暴雨」　大雨趨緩時間點曝

▲原盧碧颱風登陸台灣，為西半部帶來大豪雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓後已於今早登陸台灣，中央氣象局提醒，受到熱低壓與西南氣流夾擊影響，不只中南部有劇烈降雨，連中部以北也要嚴防豪大雨，盧碧登陸後受地形破壞，預計等到出海併入海上低壓帶後，才有可能再度發展為颱風。

氣象局預報員徐仲毅表示，本次豪雨事件受到熱低壓與西南氣流雙重影響，雨勢明顯且容易致災，今天是影響最大的一天。從雲圖中可見最明顯的雨帶落在台灣東北側海面到南部、廣東附近沿海，這也是因西南氣流造成，而台灣附近則蓋滿熱低環流造成的雲帶，因此今日天氣相當不穩定，西半部將有劇烈降雨。

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▲▼熱低壓登陸台灣，逐漸通過北部陸地，帶來大量降雨。（圖／翻攝氣象局直播）

盧碧在早上八點十位在桃園、新竹一帶近海，中午前已登陸，未來受到地形破壞，中心不明顯，結構可能重整，明日往東出海後併入東北側的低壓帶中，有機會再度增強為颱風。

今日是熱低壓距離台灣最近的時間，必須等到明日才會逐漸遠離，接著西南氣流強風軸也會往東移動，各地雨勢就會明顯趨緩。從累積雨量來看，截至今早九點，中南部累積雨量都非常可觀，尤其是嘉義、高雄、屏東山區，需嚴防土石坍方。

徐仲毅指出，目前影響台灣的兩大雨帶包括西南氣流雨帶，影響偏向南部，尤其是嘉義以南山區，還有熱低壓環流雲帶，從竹苗一帶登陸往東北移動，因此中部以北也會受影響。今日上午降雨最明顯，到了晚上雨勢稍緩，明日白天則會真正趨緩，且今日適逢大潮，排水不利，可能有淹水情形。

▲▼氣象局發布豪雨特報，西半部累積雨量可觀。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局已發布豪雨特報，今(7)日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，苗栗縣、臺南市地區及臺中市、雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨。

大臺北、桃園、新竹、金門地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防方及落石，低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區包括南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。大豪雨地區包括苗栗縣、臺中市、雲林縣、臺南市。

▲今日適逢大潮排水不力，又是降雨最猛的一天，民眾需多加注意。（圖／翻攝氣象局直播）