大雨狂轟「道路災阻」一次看！省道8處傳災情、6路段預警性封閉

▲部分地區受大雨影響道路被阻斷。（圖／取自來義鄉公所臉書）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓，然而受到盧碧外圍環流與其所引入的西南氣流影響，西半部各地今日均出現明顯雨勢。交通部公路總局統計，截至今早8時為止，預警性封閉路段共6處、災阻1處、災情統計8處。

預警性封閉路段

1.台18線38K~100K(觸口~阿里山路段)視巡查後，開放通行。

2.台20線臨105線0K~25K(梅山口~天池路段)預計8日15時恢復常態性管制作業。

3.台20線58K~72K(甲仙~荖濃路段) 視巡查後，開放通行。

4.台20線93K~98K(勤和~復興路段) 視巡查後，開放通行。

5.台20線100K(梅蘭路段) 視巡查後，開放通行。

6.台29線11K~23K(那瑪夏~五里埔路段) 視巡查後，開放通行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道路災阻

1.南投縣仁愛鄉台14線73k+300人止關路段邊坡坍方阻斷。

▲盧碧與西南氣流影響下，今日西半部仍有劇烈雨勢。（圖／中央氣象局）

道路災情

1.屏東縣潮州鎮台1線415K(潮州路段)，路樹倒塌， 影響南下車道，調撥北上車道單線雙向管制通行。

2.台東縣太武鄉台9線412.5K(加津林路段)，邊坡土石滑落，占用南下外側車道，內側車道正常通行。

3.屏東縣林邊鄉台17線261K+400~500(嗂仔口橋路段)，北上外車道路面積水20公分道路封閉，北上車輛請改走環灣道路；南下外側車道尚可通行。

4.高雄市六龜區台20線68K (寶來路段)，路基流失路面下陷，目前單線雙向通行。

5.高雄市燕巢區台22線7K+200西向(衡山路路段)，路面積水影響外側1車道，內車道尚可通行。

6.高雄市旗山區台29線73K+800~74K+000南下(旗南三路路段)，土石滑落積水溢淹路面，影響南下外車道，南下內車道尚可通行。

7.高雄市旗山區台29線76K+800~77K南下(旗南三路路段)，土石滑落積水溢淹路面，影響南下車道，調撥北上內車道通行。

8.高雄市大樹區台29線80K南下(統領路路段)，路樹及電桿倒塌，占用南下外側車道，南下內車道尚可通行。