「殘暴」生母繼父毆打虐死6歲兒　二審獲減輕

▲桃園生母、繼父聯手虐死6歲兒，二審給予輕判。（示意圖／Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

桃園市6歲男童2018年10月間遭到吳姓母親、彭姓繼父虐待致重傷，送醫急救苦撐2個月仍宣告不治，吳女一審遭重判13年、彭男重判13年6月。案經上訴，二審高院承審法官當庭感嘆2人的行為「說殘暴也不為過」。全案於25日宣判，二審改將2人輕判為7年6月與8年6月，可上訴。

吳女（40歲）與前夫生有2子，和彭男（32歲）生有一對子女。遭虐死的是與前夫生的二兒子，案發後大兒子由前夫帶走，另外吳女彭男所生的兒子也被桃園市政府社會局帶走安置，目前2人身邊帶著1歲多的小女兒。高等法院開庭時，2人帶著小女兒出庭應訊。

本案發生於2018年10月間，2人於案發前數個月，就常以男童說謊、偷竊為由，彭男每週1到3次持實心棍棒毆打男童，吳女也是每週2、3次持竹子毆打。案發當天，2人聯手施暴，當晚6點多男童陷入昏迷，被緊急送醫，當時情況危急，昏迷指數只剩3，醫院隨即通報檢警追查。而男童經過醫院搶救2個月後仍因傷重不治，當時彭男因案在監執行，檢方傳喚吳女後當庭將她逮捕並向法院聲押獲准，2人最後被依「成年人對兒童共同犯傷害致死」、「妨害幼童發育」等罪起訴。

一審法院將2人分別重判，其中吳女遭判刑13年、彭男判刑13年6月。2人均以判太重為由，上訴第二審。2人在庭上坦承施暴，其中吳女認罪，但向法官強調自己是「自首」，希望爭取減刑；至於彭男則否認以鐵棍毆打，說是以白色塑膠條毆打。最後法官更對2人的行為「說殘暴也不為過」。法官說有那麼多小孩是福報，他唯一的希望是要好好照顧孩子。而開庭時，2人所生1歲的的幼女不時嚎啕大哭，法官當庭對代表桃園市府提告的家防中心社工師說，「通報新竹（夫妻現住地）他們還有1個小孩，要趕快處理」。

全案於25日宣判，高院仍認定2人有罪，但考量2人坦認長時間持續傷害兒童之事實，且於高院坦承犯罪，多次表達悔意，高院因此認其當初報警應非僅為自首減刑所為，而是知悉釀禍後，希望送醫猶未晚矣，最後依照自首規定減刑。高院因此將吳女判刑7年6月、彭男判刑8年6月。可上訴。