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「隊醫性侵」陰影籠罩至今！　美體操女王閃電退賽東奧原因曝

▲▼美國體操女王拜爾斯(Simone Biles。（圖／路透）

▲拜爾斯因心理健康因素退出多項比賽。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國「體操女王」拜爾斯5年前在里約奧運橫掃4金1銅，今年再戰東京奧運，被視為奪牌黑馬。然而她卻在賽前閃電宣布，因為心理因素將退出多項比賽，最終在此次奧運奪得1銀1銅。拜爾斯4日坦言，心理狀況突然不穩可能與早期遭到隊醫性虐待的痛苦記憶有關。美國體操隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）2018年被爆濫用職權性侵超過156名女孩，而拜爾斯正是受害人之一。

根據《紐約郵報》報導，現年24歲的美國體操女王拜爾斯（Simone Biles）4日接受《今日秀》（Today）採訪時被問到此次東奧退出多個項目的原因。對此，她表示，「現在回想起來，也許這（遭到納薩爾性侵）確實影響到我了。有些觸發因素妳無法去理清，但我認為這的確影響到我。」拜爾斯也說，「我們應該要保護這些運動員，弄清楚怎麼會發生這種事，是什麼時候發生這種事的。」

▲▼美國體操女王拜爾斯(Simone Biles)跳馬出現失誤。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜爾斯在跳馬項目出現失誤。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，拜爾斯作為奪牌黑馬，臨時宣布退賽引發許多美國人不滿。對此，她則表示，「我覺得自己不再那麼享受了，我希望為了自己參加這屆奧運，卻仍感覺為了別人做體操，這件事讓我感到很難過。」坦言儘管自己沒有受傷，但當下的精神狀態已經不適合再繼續比賽。

曾經性侵拜爾斯的美國體操隊隊醫納薩爾2018年被爆濫用職權，20年來性侵了156名女性。納薩爾曾是美國體操協會（USA Gymnastics）與密西根州立大學（Michigan State University）的醫師，不僅在擔任奧運體操隊的主要隊醫其間，將選手麻醉後性侵，更被查出先前在體操社團與一所高中任職期間也多次性侵女性，被法院判處包含175年有期徒刑在內等多項罪刑。

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