像在「自家主場」比賽！史上最強台灣隊狂掃12獎牌　日媒曝關鍵

▲我國代表隊目前共奪下2金、4銀、6銅共12面獎牌。（圖／體育署提供）



記者張方瑀／綜合報導

我國奧運代表隊在本屆東京奧運中，成績表現十分亮眼，目前以2金、4銀、6銅共12面獎牌，位居世界排名第19，刷新歷史紀錄。日媒6日就在報導中指出，這次史上最強台灣隊讓奧運成為全台熱潮；資深媒體人也分析表示，台灣選手在日本的表現，「幾乎可以像是在主場一樣戰鬥。」

日本《時事通信》6日報導指出，這次台灣的代表隊拿下史上最多的獎牌，除了選手表現亮眼之外，代表隊的名稱也引發各國熱議。報導提到，NHK主播在開幕式轉播時，直接稱呼我國代表隊為台灣，就立刻讓台灣網友們驚呼，日文的「台湾です」也成為流行用語。

曾擔任《朝日新聞》新加坡、台灣分局長的日本資深媒體人野嶋剛分析指出，台灣這次「為什麼這麼強」的因素包含，日本因為距離台灣很近、沒有時差，就連文化都很熟悉，「幾乎可以像是在主場一樣戰鬥。」其次是日本人對台灣很有好感，所以工作人員也都會在場邊替台灣選手加油助威。

另外台灣在過去這段時間，國內幾乎沒有疫情，所以選手在訓練上也沒有受到限制，能準備得相當充分。野嶋剛最後提到，台灣原住民出身的選手表現尤其亮眼，例如舉重奪金的郭婞淳、柔道摘銀的楊勇緯等，「看來台灣自10年前開始對原住民選手的培育計畫成功了。」

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