習近平：中國今年將向全球提供20億劑疫苗

▲中國國家主席習近平。（圖／新華社）

文／中央社

中國國家主席習近平5日加碼宣布，中國今年將努力向全球提供20億劑疫苗，並向COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）捐贈1億美元。

據新華社報導，習近平5日向「新冠疫苗合作國際論壇」首次會議發表書面致辭，作以上宣布。

這個論壇是習近平5月在全球健康峰會上的倡議，是他當時宣布中國支持全球團結抗疫的5項舉措之一，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一道探討推進全球疫苗公平合理分配。

據報導，習近平表示，中國會繼續盡己所能，幫助廣大發展中國家應對疫情。今年全年，中國將努力向全球提供20億劑疫苗。

他說，中國決定向COVAX捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗，願和國際社會一道，推進疫苗國際合作進程。

7月16日，習近平出席亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖視訊會議時表示，中方克服自身大規模接種帶來的挑戰，向發展中國家提供了5億多劑疫苗，未來3 年內還將再提供30億美元國際援助，用於支援發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

不過，自由亞洲電台事後報導引述全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）提供的資料，指中國雖然加入COVAX，但並未捐贈疫苗與金錢；GAVI與兩家中國疫苗企業簽訂採購合約，顯示中國疫苗不是免費的。