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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南投市長宋懷琳宣布：投入縣長初選！　籲國民黨中央公平公正公開

▲南投市長宋懷琳（中）宣布投入南投縣長國民黨黨內初選。（圖／南投市公所提供）

▲南投市長宋懷琳（左2）宣布投入南投縣長國民黨黨內初選。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

明年又逢4年一度的地方大選，南投縣出現首位確定表態參選縣長者：國民黨籍現任南投市長宋懷琳今天上午召開記者會，正式宣布投入縣長選舉初選，並細數從政超過20年的經歷，以及在2屆市長任內將市公所3億多元負債完全清償等政績，呼籲黨中央以公平公正公開的競選程序，讓每位國民黨員都能參與初選機制。

宋懷琳上月曾發表聲明，批國民黨縣黨部初選協調機制未將所有擬參選人納入，暗指黨部默許「女超人」許淑華、馬文君2名黨籍立委私下協調，將她排除，並強調遵照黨內機制參選到底；國民黨縣黨部則否認曾指示許、馬2人私下協調，有意參選者於11月都可依中央黨部作業程序登記參加初選，屆時若無法協調出人選，就交由民調決定。

宋懷琳表示自小於同濟新村眷村長大，父親是賣大餅的退伍軍人，自己擔任過803軍醫院僱員、南投縣警局雇員、省政府建設廳一科科員等軍公教警職務；民國86年因精省而參選縣議員、踏入政壇，歷任4屆議員和目前2任南投市長，從政長達24年。

▲南投市長宋懷琳宣布參選南投縣長。（圖／南投市公所提供）

▲南投市長宋懷琳宣布投入南投縣長國民黨黨內初選。（圖／南投市公所提供）

宋懷琳回顧，103年底就任南投市長時，市公所負債高達3億2千7百多萬債務，已是舉債上限，須逐年償還本金及利息，在歷經5年7個月努力開源節流下，於去（109）年7月底完全清償，也有能力自籌經費辦理市立圖書館重建、中興路魚市場立體多目標（含里辦公處及社區長照日托）新建等重大建設，重陽禮金門檻也從70歲降為65歲以上500元，預計明年調增為800元。

宋懷琳指6年前，前南投市長暨現任立委許淑華、立委馬文君及時任立委的縣長林明溱，也是透過初選機制選出縣長候選人，展現藍軍團結風範，希望黨中央照往例依新任黨主席及中常會通過的「各縣市首長提名初選辦法」，讓黨員都有機會參與初選機制，也讓縣民選出能依法行政、有能力的清廉候選人來帶領南投。
 

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