明天是關鍵期！盧碧可能「東折侵台」　周末有機會從西半部登陸

▲歐洲模式顯示，盧碧周末可能東折侵台，在西半部登陸。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風盧碧於今日登陸中國廣東，預計將緩慢往福建移動，逐漸減弱為熱帶性低氣壓，周末出海移動至台灣北部海面，中央氣象局不排除盧碧重整增強的可能性，若順利增強為颱風，就會為西半部帶來明顯雨勢。氣象粉專也指出，盧碧有機會東折侵台，甚至可能在周日抵達台灣西部陸地。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，雖然盧碧登陸中國，將減弱為熱帶性低氣壓，且氣象局於17:30解除海上颱風警報，但「重頭戲才正要上演」，未來路徑有兩種可能，卻會有截然不同的風雨規模。

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颱風論壇分析，路徑一將大角度東折，侵襲台灣，歐洲模式認為，盧碧將大角度轉東進行，將從金門附近通過，橫越台灣海峽，周日凌晨抵達台灣西部陸地。

路徑二則是持續往東北移動，目前主流機構認為，盧碧一路往東北進行，只會擦過台灣海峽北部及北部。不過路徑一、二帶來的風雨規模差很多，明天將是重要關鍵期。

▲▼盧碧登陸後強度減弱，周末有機會重整增強。（圖／氣象局）

氣象局技正羅雅尹表示，盧碧登陸中國後強度減弱，目前是輕度颱風下限，暴風圈也縮小，脫離台灣西南部近海，由於導引氣流不明顯，因此今明兩日移動速度緩慢，周末逐漸通過福建移動到台灣北方海面，雖然海警解除，但颱風並未遠離台灣，海面作業、天氣等仍要注意。

若盧碧在周末移動到北方海面時，結構進行重整後增強，對於西半部、離島的影響就會較大，反之若在中國陸地上受到地形破壞，強度減弱較明顯，甚至減弱為熱帶性低氣壓，重整又不如預期，對台灣影響就會較小，這部分不確定性仍高，須持續觀察。

今日入夜後北部、山區的午後雷雨趨緩，受到颱風外圍環流與西南風影響，今明兩天金門、馬祖、澎湖有強風驟雨，中南部降雨也會持續，且可能出現大雨或豪雨。周末則須視颱風距離與強度，才能確定對西半部的影響有多大。

▲氣象局提醒仍須關注盧碧後續動態。（圖／氣象局）