男友逼素顏拿外送！年輕妹推一把「摔爛PS5」心寒分手：長不大媽寶

▲原PO氣不過男友叫自己下樓拿外送，推一把摔爛PS5...（示意圖／記者吳杰澄攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名年輕女網友發文抱怨，同居男友在家視訊會議，請她下樓幫忙拿外送，但她素顏又穿睡衣，雙方發生爭執，她氣不過，下樓前一把推倒電視旁的遊戲機。之後，男友發現PS5被摔壞，又大吵一架，氣得女網友直接坐車回老家，「真的幼稚至極，因為一台遊戲機，讓我看透男友...」不料貼文一出，反被網友一面倒罵爆。

原PO在Dcard感情版發文表示，她和男友本來同居，但近期因為疫情，兩人幾乎足不出戶，爭吵也自然變多，「男人是不是都這樣？每天都跟他睡，就開始不懂珍惜，原本家事都會做好，現在都在家，反而一直拿工作出來推託」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，現在男友常常會詢問「不用上班，為什麼不幫忙做家事？」讓她感覺很委屈，認為公司放無薪假也不是她願意的，但男友什麼都要計較，「慢慢覺得他還是個長不大的媽寶，這樣我怎麼放心把未來交給他？難道以後我懷孕也要吵誰做家事嗎？」

原PO回憶，前幾天，外送員抵達樓下，但男友說正在跟公司長官開視訊會議，不方便下去拿餐，請她幫忙，「但我在家還大素顏穿睡衣，怎麼可能出門？他一直說視訊會議，但明明沒開鏡頭跟麥克風，偷偷下去拿也不用3分鐘，等我換好衣服都5分鐘了...」。

當下她覺得，男友憑什麼因為工作犧牲她，因此率先發難，但她說不過男友，一時氣憤難平，出門前便把電視旁邊的遊戲機推倒。會議結束後，男友氣炸，讓她不禁抱怨「好死不死那台遊戲機摔一下就壞，太脆弱了吧！竟然拿遊戲機跟我吵，我當下真的覺得他幼稚至極！」

▲目前PS5大缺貨，有錢也不一定買得到。（圖／記者吳杰澄攝）

原PO說，雙方爆發激烈爭吵，她當晚立刻收拾行李，「直接坐車回家當我的公主」。幾天後，男友傳訊來解釋，似乎有意和好，但雙方說著說著又吵起來。對話截圖可見，男友激動表示「現在PS5根本買不到」、「你知道我當初搶預購抽獎多久才買到嗎」、「今天只不過麻煩妳下去拿餐點，為什麼要弄壞我的PS5？」

對此，原PO不耐煩回應，「我不想再聽到你那台遊戲機有關的事情，真的太幼稚了，你可不可以成熟一點」、「多少錢我賠你可以嗎？如果你沒有要道歉，大可不用發訊息來說這些！」男友辯駁，「這不是錢的問題，現在有錢也買不到，而且為什麼是我要道歉阿..」但原PO只是冷冷地說，「呵呵...你連你做錯什麼都不知道，我也是看透你了...」。

原PO文末反問廣大網友，「很扯對吧...還在講那什麼PS5，想到我會因為一台遊戲機分手，都不知道要哭還要笑」。不料貼文一出，立刻被網友一面倒罵爆。

▼過幾天，雙方本來要和好，怎料談起此事又吵了起來...（圖／翻攝自Dcard）

許多人紛紛留言表示，「奇文共賞」、「拜託你快回家當公主，不要禍害男友了」、「一開始以為是反串或創作，但看到聊天紀錄...雙方使用逗點習慣不同，開始相信是真的了」、「吵架就吵架，為什麼要推旁邊的遊戲機」、「看到留言我就安心了」、「妳男友真有耐心，還願意跟妳講道理」。

還有網友說，「你敢摔我也是佩服，之前買給男友才知道多難搶」、「什麼讓你產生了你比PS5重要的錯覺」、「公主發脾氣才叫公主並（病），妳那是野雞情緒失控綜合症」、「現在不是都戴口罩取餐嗎，是要搭怎樣的衣服呢？」、「不用上班，不幫忙做家事，請問你在家幹嘛？」

不過，也有少數人站在女方那邊，試圖留言緩頰「同居就是這樣，垃圾事多」、「你們就不合，分了也好」、「雙方都有點問題」、「沒有對錯，就是觀念不合而已，三觀不合的兩個人」。

▼原PO心寒發文，「一台遊戲機讓我看透男友...」（圖／翻攝自Dcard）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘