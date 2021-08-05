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盧碧颱風大雨炸南台灣！　7省道路段傳災情、國內線12架次受影響

▲受西南氣流影響，台南上午發生強降雨，造成172乙線2.1公里處路樹橫倒，4.3公里處土石坍落，僅能單向通行，後壁區菁寮老街、82線菁寮國小前道路積水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲受盧碧颱風影響，南部省道有七處傳出災情。示意圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者許維寧／台北報導

受到盧碧颱風外圍環流影響，中南部地區有短時強降雨，氣象局也持續針對中南部發布大雨至豪雨特報。根據交通部公路總局統計，截至今天（8/5）下午17時止，南部省道已有7處傳出災情。

根據公路總局統計，受到盧碧颱風雨勢影響，目前已有7處省道路段傳出災情：

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1.屏東縣枋竂鄉台1線438K(水底寮路段)、屏東縣鹽埔鄉台27線47K~48K(鹽埔外環道路段)、高雄市旗山區台29線73K~74K、76K~77K(旗南三路路段)等4處，路面積水。

2.高雄市六龜區台20線77K(寶來路段)，土石滑落，影響部分車道，尚可通行。

3.台南市左鎮區台20線20K(左鎮里路段)，道路坍方，影響單向車道，尚可通行。

4.高雄市杉林區台29線45K(集來路段)，竹子滑落，影響單向車道，尚可通行。

公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

另外，根據民航局統計，截至今日下午14時30分，國內線取消9架次、延誤3架次，國際暨兩岸航線則未受影響。

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