「不要再挑疫苗了」！醫師揭「5個好危險」嘆：病毒已在你身邊

▲醫師建議民眾不要再挑疫苗，盡快施打最重要。圖為台北市花博疫苗接種站施打疫苗情況。（圖／記者李毓康攝）

文／黃軒／胸腔暨重症專科醫師

《 不要再挑疫苗了 》

那天一友人告知我，她認識的朋友們，似乎在觀望，在等待自己心目中的疫苗，才願意接種！聽了很擔心，他們可能不知道危險吧？

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A.社區，已經不會再淸零

從疫情開始，一旦有社區感染和社區傳播後，事實上要完全+0可能性已經非常低了。因為畢竟有些 " 無症狀者會在社區裡面 " ，可能隨時會被發現或有症狀檢驗發現

你現在「住的社區，不會再+0」了，而你不去打疫苗，難道你不危險嗎？

B.印度（Delta Variant）變種病毒為主流

這位敵人，至今橫行90幾個國家，你住的地方，你身邊的人，搞不好就是帶著這個Delta 橫行，也不自知啊！

不要以為現在的疫苗，對抗變種病毒 效力不好，至少「不會輕易讓你變成重症和死亡」！

你知道在美國Delta毒株感染，在這其中得到感染的新病例，有近97％的重症患者，其實都是未接種過任何疫苗的人呢！

C.你自己和家人沒得保護

接種過疫苗的人，不僅是為了保護自己，也是為了保護身邊每個人。

新英格蘭醫學期刊（NEJM）在6月23日的研究報告：

家人

1.如果打了AZ疫苗或BNT 疫苗後，就可以 " 減少40～ 50%的家庭傳播 "

2.家人

如果自己是確診者，也因有AZ疫苗或BNT 疫苗後， " 症狀也比較輕微 " ，也 較少傳播給家人

Effect of Vaccination on Household Transmission of SARS-CoV-2 in England

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2107717

可見得，打疫苗，不管是面對變種或不變種的病毒，這些都是非常重要的事情！

▲輝瑞BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

D.群體免疫被延遲

「群體免疫」又稱為「人群免疫」，是對傳染病的間接保護，當人群通過接種疫苗而獲得免疫力時，就會形成這種保護。

目前學界普遍認為，要形成"群體免疫"：

1.原始病毒，R值 = 2.5，真實演算出來的群體免疫 = 60 %

2.英國（Alpha)病毒，R值 = 4- 5，真實演算出來的群體免疫 = 75%-80%

3. 印度（Delta)病毒，R值 = 5-8，真實演算出來的群體免疫 = 80%-87.5%

大家一起加油面對變種病毒侵害

才能達成疫苗接種 " 完整的覆蓋率 " ！

我們才能達到人類的群體免疫。

群體免疫，不是一個人能完成的

而是大家一起去打針來完成

而你如果在等待挑選，你心目中的疫苗，其實你也正在推延了群體免疫的達成。

▲不少民眾抱著「有什麼打什麼」，但也有不少人在等心目中的疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

E.你還在等待，還在猶豫？

病毒，已經在你身邊

疫苗，也已在你的身邊

你以為下一個會更好？

病毒卻一直在變種，而你：

1.社區，已經不再淸零

2.身邊的人，帶著Delta病毒橫行，也不自知啊！

3.身體內沒有抵抗力，這難道不是你的生命，最危險的時刻嗎？

4.身體內沒有抗體， 你的家人、你的子女，也失去了保護。

F. 不要再挑疫苗了 ！

疫苗，不是你的心目中的對象

但是無論是病毒，變不變種，科學 研究肯定， [ 疫苗，仍是免重症、免死亡的最佳工具 ]

來源 :

https://www.facebook.com/ooihean

※本文章已獲作者《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權，未經同意請勿隨意轉載。