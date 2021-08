「不要再挑疫苗了」！醫師揭「5個好危險」嘆：病毒已在你身邊

▲醫師建議民眾不要再挑疫苗,盡快施打最重要。圖為台北市花博疫苗接種站施打疫苗情況。(圖/記者李毓康攝)

文/黃軒/胸腔暨重症專科醫師

《 不要再挑疫苗了 》

那天一友人告知我,她認識的朋友們,似乎在觀望,在等待自己心目中的疫苗,才願意接種!聽了很擔心,他們可能不知道危險吧?

A.社區,已經不會再淸零

從疫情開始,一旦有社區感染和社區傳播後,事實上要完全+0可能性已經非常低了。因為畢竟有些 " 無症狀者會在社區裡面 " ,可能隨時會被發現或有症狀檢驗發現

你現在「住的社區,不會再+0」了,而你不去打疫苗,難道你不危險嗎?

B.印度(Delta Variant)變種病毒為主流

這位敵人,至今橫行90幾個國家,你住的地方,你身邊的人,搞不好就是帶著這個Delta 橫行,也不自知啊!

不要以為現在的疫苗,對抗變種病毒 效力不好,至少「不會輕易讓你變成重症和死亡」!

你知道在美國Delta毒株感染,在這其中得到感染的新病例,有近97%的重症患者,其實都是未接種過任何疫苗的人呢!

C.你自己和家人沒得保護

接種過疫苗的人,不僅是為了保護自己,也是為了保護身邊每個人。

新英格蘭醫學期刊(NEJM)在6月23日的研究報告:

家人

1.如果打了AZ疫苗或BNT 疫苗後,就可以 " 減少40~ 50%的家庭傳播 "

2.家人

如果自己是確診者,也因有AZ疫苗或BNT 疫苗後, " 症狀也比較輕微 " ,也 較少傳播給家人

Effect of Vaccination on Household Transmission of SARS-CoV-2 in England

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2107717

可見得,打疫苗,不管是面對變種或不變種的病毒,這些都是非常重要的事情!

D.群體免疫被延遲

「群體免疫」又稱為「人群免疫」,是對傳染病的間接保護,當人群通過接種疫苗而獲得免疫力時,就會形成這種保護。

目前學界普遍認為,要形成"群體免疫":

1.原始病毒,R值 = 2.5,真實演算出來的群體免疫 = 60 %

2.英國(Alpha)病毒,R值 = 4- 5,真實演算出來的群體免疫 = 75%-80%

3. 印度(Delta)病毒,R值 = 5-8,真實演算出來的群體免疫 = 80%-87.5%

大家一起加油面對變種病毒侵害

才能達成疫苗接種 " 完整的覆蓋率 " !

我們才能達到人類的群體免疫。

群體免疫,不是一個人能完成的

而是大家一起去打針來完成

而你如果在等待挑選,你心目中的疫苗,其實你也正在推延了群體免疫的達成。

E.你還在等待,還在猶豫?

病毒,已經在你身邊

疫苗,也已在你的身邊

你以為下一個會更好?

病毒卻一直在變種,而你:

1.社區,已經不再淸零

2.身邊的人,帶著Delta病毒橫行,也不自知啊!

3.身體內沒有抵抗力,這難道不是你的生命,最危險的時刻嗎?

4.身體內沒有抗體, 你的家人、你的子女,也失去了保護。

F. 不要再挑疫苗了 !

疫苗,不是你的心目中的對象

但是無論是病毒,變不變種,科學 研究肯定, [ 疫苗,仍是免重症、免死亡的最佳工具 ]

