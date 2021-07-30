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520剛步入禮堂…新婚人妻竟陳屍家中　爸爸19天後新莊殺人落網

▲▼開門看到妻子已上吊輕生亡，丈夫痛哭失聲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丈夫開門看到妻子陳屍家中陽台，心碎痛哭失聲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

桃園中壢一名女子於今年5月20日（諧音：我愛你）開心完婚，沒想到1個多月後，丈夫於本月10日下午買完東西回家，開門看到愛妻陳屍家中陽台，當場痛哭失聲。而死者的爸爸於29日在新北市新莊一間串烤店殺人，就在即將輕生之際被捕。

據悉，27歲鍾姓女子為物流檢貨員，今年5月20日步入婚姻，跟丈夫關係融洽，沒想到突然結束自己的生命，令丈夫心碎。

記者調查，鍾女的57歲吳姓爸爸，數年前因妻子病逝打擊太大，到了2016年才又跟45歲中國籍鄭姓女子再婚，原想重新出發，但兩人關係並不融洽，經常大打出手，鄭女去年申請保護令，使得吳男2年不能靠近她；吳男的疑神疑鬼讓他快失去婚姻，沒想到女兒又突然輕生離世，吳男心痛不已，每天抑鬱寡歡。

後來吳男得知鄭女從今年3月底開始在中和街一間串烤店工作，還疑似跟別人談起戀愛，他心有不甘，持摺疊刀前往店家叫囂，要求鄭女給一個交代，而店裡老闆的弟弟見狀上前阻擋，兩人發生肢體衝突，扭打在一起，吳男開始揮刀亂砍亂刺，過程中鄭女全身6處穿刺傷，而老闆的弟弟腹部中刀，臟器外露慘死。

▲▼刺殺。（圖／記者陳雕文攝）

▲身穿藍衣的吳男（紅圈處）與串烤店老闆的弟弟發生肢體衝突，先揮拳攻擊，接著拿出預藏折疊刀揮砍。（圖／記者陳雕文翻攝）

吳男犯後騎車離開現場，再換汽車在新北市亂繞；吳男於晚間8點多透過電話跟警方表示，「我把其他事情處理好就投案」，但他掛了電話後，仍持續亂繞，最後在泰山區被逮捕。

吳男對警方說，他失去了愛女，而鄭女又欠他超過百萬的生活費，居然還背著他談戀愛。但受傷的鄭女表示，自己從來沒有做出對不起吳男的事情，這些年來吳男動不動就懷疑她外遇、偷吃，如今還莫名遭到攻擊。

資深警官表示，根據多年辦案經驗，吳男說要把事情處理好，這個「事情」應該就是他自己，如果沒被同仁抓到，很有可能是在找地點自殺。目前全案依殺人、傷害、家暴等罪移送偵辦。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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