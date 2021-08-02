二房東繳不出房租　誆房客「先付6個月有優惠」...當晚慘遭斷電

▲高姓二房東轉租賺一手，士林地院審結依詐欺取財罪，處有期徒刑6月。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市高男以1萬9承租房屋，他擅自將其中1間房間，以1萬轉租給李姓房客。由於他積欠房租遭林姓房東催討，2人協議解除租約，中間，李房客提前退租，高男再度轉租予曹姓房客，更謊稱「房東說1次先付6個月租金，每月可優惠1000元」曹男付8萬2500元後，當晚入住就遭斷電，惡行因此曝光。士林地院審結後，依詐欺取財罪處6月有期徒刑。

高男2018年11月15日以當時的姓名「陳X均」與林姓房東簽訂房屋租賃契約書，約定每月租金為1萬9000 元，租賃期間自當年12月1日起至2020年11月30日止，租約清楚記載有未經房東同意，不得私自將租賃房屋的全部或一部分轉租由他人使用。

豈料高男竟在承租後沒多久，擅自將房屋內其中1間房間以月租1萬元轉租給李姓女房客，租賃期間為2018年12月1日到2019年11月30日。由於高男積欠房租與電費屢遭房東催討，雙方在2019年4月13日簽署租屋合約增訂內容協議，協議在2019年5月10日解除租約並點交歸還房屋，高男並承諾一併付清所欠租金與電費。

高男有財務困難，又在2019年5月10日要求房東延至同年月14日還屋並結清欠款，更承諾如未履行，同意房東斷電與更換門鎖，房東也阿莎力一口答應展延至同年月19日下午1時。

▼高男當二房東仍積欠房租及電費，甚至誆騙下一位承租方。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

此時，承租另一間房間的李姓房客在2019年4月29日因工作因素，向高男表示將提前退租，會尋找接替的租客，同時在社群網站FACEBOOK刊登分租廣告。曹男在同年5月7日瀏覽該則廣告後，先後與李女、高男相約看屋。

高男心生詭計，基於詐欺取財的犯意，向曹男佯稱「房東同意轉租房間，房東表示倘1次先給付6個月租金，每月可優惠租金1000 元」更強調「省下來」的租金會與曹男各半分

心動的曹男以為撿到便宜，火速與高男相約簽訂房屋租賃契約書，約定每月租金為9500元，租賃期間從2019年5月20日到同年11月30日止，且當場給付押金1萬9000元並交付6萬3500元租金給高男。帶著滿心歡喜的曹男，入住當晚就遭房東斷電，經聯繫房東後，才意外得知自己受騙，憤而提告。

高男遭通緝到案時坦承犯行，並表示已經將詐騙的款項已全歸還給曹男；曹男出庭時證稱「高男不知道我的帳號，如何匯款給我」當場狠打臉高男已還錢說法。

法官審酌他正值青壯竟不思循正當途徑獲取所需，為貪圖不法利益，竟以違法轉租及詐取金錢，同時破壞租賃交易秩序，依詐欺取財罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

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