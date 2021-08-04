快訊／雄獅旅遊員工確診！匡列5同事「2人PCR結果出爐」

▲雄獅旅遊集團內湖總部 。（圖／記者張凱喨攝）



記者周姈姈、彭懷玉／台北報導

雄獅旅遊傳出有員工確診，對此，台北市政府稍早證實確實有此事，而雄獅旅遊也針對此事發出最新聲明，內容指出昨（3）日獲報就立即匡列5名相關接觸同仁進行居家隔離上班，並成立緊急專檔控管，提供快篩試劑供同仁返家檢測，目前已知快篩結果均為陰性，後續PCR檢測結果，有2位為陰性，另有3位正在等待報告。

雄獅旅遊針對員工確診一事發出最新聲明，全文如下：

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一、本公司8月3日獲報，內湖總部大樓的1名內勤同仁，因身體不適前往醫院就醫，並被要求作核酸檢測，當日通知陽性確診並轉送相關院所隔離就醫。本公司當日立即匡列5名相關接觸同仁進行居家隔離上班，並成立緊急專檔控管，提供快篩試劑供同仁返家檢測，目前已知快篩結果均為陰性，後續PCR檢測結果，有2位為陰性，另有3位正在等待報告。

二、為維護全體同仁身體健康與安全，本公司已匡列相關密切接觸者進行居家隔離，並已進行相關座位區域及公共空間清消，同時依照衛生主管機關及集團防疫作業規範，完成大樓相關場域之清消作業。

三、為維護員工健康安全，本公司於三級警戒期間實施A、B組居家上班，降級後雖取消居家上班，但仍採取員工分流、分區上班，同時針對全體員工及工作場所加強衛生管理，進入公司需量測體溫、全程佩戴口罩，電梯設置九宮格及吸菸區安全距離標示、禁止跨樓層移動等，並暫停各種行銷、拜訪活動。

四、截至8月5日以前，雄獅旅遊已有51位大巴士駕駛、143名領隊及觀光列車車服完成疫苗接種，除了遵守指揮中心及中央主管機關防疫規定外，本公司也會用最嚴謹的態度自我規範，為第一線服務做足準備。