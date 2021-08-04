工地主任租樓中樓挖狗洞打造「武器密室」　看門打掃的也慘了

記者黃宥寧／台北報導

4月份全國警方執行「檢肅非法槍械專案行動」，鎖定嫌犯李佳益於新北市淡水區租屋，利用客廳裝潢牆角落「挖狗洞」設立密室改槍。警方當場查扣包含貝瑞塔92、華瑟PPK等制式手槍、另有3把改造手槍成品及1把霰彈槍，子彈約200發，等改槍工具1批。士林地檢署依《槍砲彈藥刀械管制條例》將李及顧門的蔡志明提起公訴。

起訴指出，30歲的李佳益為工地主任且有鐵工背景，對改造槍枝相當熱衷。今年2月間，他承租淡水一間樓中樓住家，在屋內闢建一處隱密的密室房間，設置專業的固定台、水平儀、砂輪機、研磨機、鑽孔機等設備，以作為製造槍枝的場所，試圖掩人耳目，並委由35歲的蔡志明居住該屋，負責看守保管槍彈的管理工作。

▼刑事局肅槍專案在新北淡海新市鎮逮捕改槍自重的李姓工地主任。（圖／記者張君豪翻攝）

熱愛槍械的李男向某模型槍店老闆，購買仿德國武器製造商黑克勒-科赫、仿德國Walther PP等模型手槍共4把，及1把仿散彈槍，更將槍枝的槍管貫通製成具殺傷力的非制式改造手槍。

警方4月8日申請搜索票後，出動刑事局除暴特勤隊員荷槍實彈進行攻堅，發現屋內除了李、蔡2人還有在場聚會不知情的友人，同時起獲安非他命3包、毒品咖啡包171包，所幸該地下兵工廠僅2個月就遭警方破獲。

▼刑事局肅槍專案在新北淡海新市鎮逮捕改槍自重的李嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

李男警詢時坦承不諱，蔡則表示自己僅負責打掃清潔及在密室內協助遞送製作槍枝工具。警方從扣案的手機發現，李男曾向陳姓女友及暱稱芭樂玉米的人討論販賣槍枝事實，檢方認定李男、蔡男未經許可製造、持有非制式手槍2罪建請法院從一重論處。

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