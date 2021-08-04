快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布新增20例本土確診，個案分布以新北市14例最多，其次為台北市5例、桃園市1例；另無新增死亡案例。台北市長柯文哲下午進一步指出北市新增案例分布，為大安區2例、萬華、士林、內湖區各1例。

柯文哲說，有2例是居家隔離期間被攔下、1個是家戶感染，其他2個是不明感染源，這表示社區還有潛藏感染源；在七大醫院PCR篩檢不分，昨篩檢1610人，無人確診。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市8月1日至今共3人確診，分布為松山區0例；信義區0例；大安區0例；中山區1例；中正區0例；大同區0例；萬華區2例；文山區02例；南港區0例；內湖區0例；士林區0例；北投區0例。

而北市7月25日至31日共30人確診，分布為松山區3例；信義區2例；大安區1例；中山區2例；中正區1例；大同區0例；萬華區6例；文山區3例；南港區1例；內湖區4例；士林區5例；北投區2例。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

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