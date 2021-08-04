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外遇2女！他約會被老婆抓包　「出遊撞見人妻尪」遭告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

彰化楊姓男子不滿葉姓妻子外遇江姓男子，兩人經常相約一起出遊過夜，宛如一對新婚夫妻，還被雙方配偶各自親眼撞見過一次，讓他精神上大受打擊，因此決定提告求償100萬元，一審獲判46萬元。但江男、葉女不滿判決結果並提出上訴，最終在今年7月被台中高分院駁回，全案確定。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲江男與葉女約會時，曾被自己老婆抓包。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

在彰化地院一審判決書中，楊男主張，妻子在2015年間與公司同事有曖昧關係，雙方因此鬧到分房，後來妻子自行離職換到新公司，沒想到2018年間就與江男產生感情，更誇張的是，江男當時另有外遇對象，遭到江妻提告求償，而這些事情他的妻子都知道，卻還是在2020年2月底找藉口要求離婚，同年3月便離家出走，自行在外租屋。

楊男提到，自己曾前往妻子的租屋處，發現外面有男人的鞋子，進而揪出躲在廁所的江男，雙方一度發生扭打，最後報警處理；他不滿妻子經常與江男外出旅遊、過夜，2020年10月間某次工作期間，他還親眼撞見兩人開車出遊，讓他精神上大受打擊，需就診吃藥來控制情緒，才能上班賺錢扶養2名孩子，因此決定對他們提告求償精神慰撫金100萬元。

由於一審時江男與葉女皆未到庭，也沒有提出任何書狀聲明，彰化地院法官裁定兩人應連帶賠償46萬元。然而，江男以及葉女對於一審的判決結果感到不滿，隨後提出上訴。

▲▼絕望,失落,難過,霸凌,失業,痛苦,失敗,男性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊男曾在工作期間撞見妻子和江男一同出遊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

江男和葉女在二審提出抗辯，承認兩人在2020年3、4月間確實曾一同出遊，不過，楊男沒有提出其他證據證明他們現在仍在交往，也沒有證據證明兩人有過性行為，加上楊男名下財產價值超過4000萬元，年收入高達85萬元，而他們一個無收入、一個中低收入戶，一審裁定賠償46萬元明顯過高。

兩人進一步提出江妻先前提告侵害配偶權損害賠償訴訟的事，強調當時彰化地院法官裁定的賠償金額為25萬元，這次的賠償金額應該壓在25萬元以下較為適當。

對此，台中高分院合議庭認為，江男與葉女不否認曾共處一室，也不否認約會被各自配偶抓包一事；另外，面對江妻質問「妳現在要跟他搞一腿」、「發生關係了？」、「妳都清楚他是有老婆、小孩的人，妳還跟他出遊去墾丁，每個景點還過夜，對不對」，葉女還回覆「對」、「我知道他的情況」，這部分都有錄音光碟為證，可見雙方曾多次單獨出遊，還發生親密行為，上述辯稱應為事後的卸責之詞，不足採信。

合議庭指出，江男108年所得總額僅27萬7200元，葉女無所得、名下有汽車，而楊男108年所得總額為59萬3934元，考量到他們的身分、地位、經濟收入以及受侵害情節等因素，一審判賠46萬元並無過當，最終裁定駁回上訴，全案確定。

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