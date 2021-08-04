護理師霸氣示愛！「跆拳道甜心」羅嘉翎見驚喜1幕：謝謝你們❤

▲護理師在防護衣上寫著「羅嘉翎我愛妳」。（圖／翻攝自羅嘉翎IG）

記者施怡妏／綜合報導

出征東奧的「跆拳道甜心」羅嘉翎，年僅19歲就成功奪下一面銅牌，她在賽場上的可愛模樣，讓許多人留下深刻印象，28日返台後住進防疫旅館，常PO文跟粉絲分享防疫生活，昨（3日）結束防疫旅館隔離，搭上專車時，一名護理師竟在防護衣上寫滿「羅嘉翎我愛妳、妳最棒」，瘋狂示愛讓她又驚又喜。

東奧選手陸續返台，指揮中心建議採用7+7的檢疫版本，7天住防疫旅館，7天自主管理。羅嘉翎昨日結束防疫旅館隔離，搭上防疫專車時，遇見一名護理師小粉絲，在隔離衣上寫著大大的「羅嘉翎我愛妳、妳最棒，中華隊最棒」，還畫上可愛的小愛心，羅嘉翎將可愛的畫面拍下，PO到IG限時動態並寫道，「今天篩檢，謝謝你們，辛苦了❤」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在防疫旅館期間，羅嘉翎常PO出美食照，與粉絲分享生活，昨日還在臉書貼出運動的影片，拿著Switch健身環狂做深蹲，大吃之餘也不忘鍛鍊身體保持體態。粉絲在底下留言，「健身環真的是居家運動好幫手」、「Switch台灣代言人！比「國民老婆」新垣更有說服力」、「太多手搖飲的誘惑」、「放棄結衣，回防嘉翎」、「那些食物都有吃完吧，可能要動更多啦」。