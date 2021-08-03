快訊／雙北開放內用首日　台北101櫃姐確診下午6點急閉館

▲雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐，結果下午6點緊急閉館。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今雙北開放餐飲內用首日，台北101卻在下午發出緊急通知，宣布提前閉館，101表示因商場5樓店櫃一名員工確診，故在今下午6點緊急閉店清消。

台北101對外說明，台北101在8／3下午接獲通知，商場5樓店櫃一名員工確診，經查該店櫃員工最後入館上班日為7／28，當晚台北101亦進行全館例行性大消毒，該店櫃同日上班之5位員工皆已停止上班並居家隔離，目前健康狀況良好。

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此外，台北101購物中心將於今（8／3)下午6點起暫停營業，進行全館清消作業，並在8／4停業一天，預計8／5恢復營業，該店櫃則停業三日，至8／7恢復營業。並強調會遵守中央流行疫情指揮中心及台北市政府相關規定，維護員工、租戶與顧客的健康與安全。

▲開放餐飲內用首日中午，台北101美食湧入大量人潮。（圖／記者湯興漢攝）

而今為雙北開放餐飲內用首日，中午101購物中心美食街人聲鼎沸，許多上班族與民眾都前往用餐，業者雖做足防疫規範準備，但下午仍因專櫃員工確診，緊急宣布提前至晚上6點結束營業進行消毒工作。