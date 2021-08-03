　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／雙北開放內用首日　台北101櫃姐確診下午6點急閉館

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐，結果下午6點緊急閉館。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今雙北開放餐飲內用首日，台北101卻在下午發出緊急通知，宣布提前閉館，101表示因商場5樓店櫃一名員工確診，故在今下午6點緊急閉店清消。

台北101對外說明，台北101在8／3下午接獲通知，商場5樓店櫃一名員工確診，經查該店櫃員工最後入館上班日為7／28，當晚台北101亦進行全館例行性大消毒，該店櫃同日上班之5位員工皆已停止上班並居家隔離，目前健康狀況良好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台北101購物中心將於今（8／3)下午6點起暫停營業，進行全館清消作業，並在8／4停業一天，預計8／5恢復營業，該店櫃則停業三日，至8／7恢復營業。並強調會遵守中央流行疫情指揮中心及台北市政府相關規定，維護員工、租戶與顧客的健康與安全。

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲開放餐飲內用首日中午，台北101美食湧入大量人潮。（圖／記者湯興漢攝）

而今為雙北開放餐飲內用首日，中午101購物中心美食街人聲鼎沸，許多上班族與民眾都前往用餐，業者雖做足防疫規範準備，但下午仍因專櫃員工確診，緊急宣布提前至晚上6點結束營業進行消毒工作。

ET快訊
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
AZ今再配52.5萬劑！第五輪打莫德納　指揮中心揭疫苗剩餘量
LIVE／新北+14「爆2起群聚感染」　侯友宜最新說明
盧碧直撲3縣市！暴風圈明進入台海　颱風引大雨北上
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

山豬「脖子腫一圈」體重曝光！　曝6個月變化...經紀人：一碰有波浪

台版小長城！高雄休閒健行步道推薦　漫步「情之橋」俯瞰遼闊景緻

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

KS運彩分析／東奧男籃法國VS斯洛維尼亞　看好斯國獲勝

快訊／2天前上山接水管失蹤　高雄男遭沖3公里外美濃湖喪命

快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

太罕見！巨人隊捕手用面罩蓋球違規　直呼：好愚蠢！好糗

璞園破紀錄選到「第12輪」　SBL第19季選秀24人獲選

快訊／國1岡山交流道5大小車連環撞！　3人受傷嚴重回堵

高雄港驚見男浮屍口鼻冒血！監視器曝真相　他一個動作枉送命

生活熱門新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

注意！全台「18縣市大雨特報」

快訊／颱風「盧碧」海警發布！

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

快訊／今日新增20例本土

第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

林丹讚小戴實力比較好　但陳雨菲「贏在這1點」！

更多熱門

相關新聞

新光三越櫃姐確診　櫃位停業3天

新光三越櫃姐確診　櫃位停業3天

今（7／31）台北市府公布2例確診足跡，其中案15781新北市確診案例，為新光三越A4櫃姐。業者表示昨晚10點左右收到衛生局通知，適逢昨天晚上也正要舉行例行性清消，今也再停業一天進行消毒，該確診櫃姐2樓櫃位則停業3天至8／2，其他樓層將於明天正常開業。

台北101今晚打燈「為東奧集氣」

台北101今晚打燈「為東奧集氣」

林口三井全採陰　7／22恢復營業

林口三井全採陰　7／22恢復營業

IKEA高雄全員工與外包商PCR採檢

IKEA高雄全員工與外包商PCR採檢

新光南西、天母大葉提前閉館消毒

新光南西、天母大葉提前閉館消毒

關鍵字：

櫃姐確診員工確診101

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面