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國中棒球隊驚爆霸凌！3打1私刑巴頭踹下體　 囂嗆校長：不是在玩

▲網路流傳高雄某國中發生霸凌事件，教育局表示2年前的事（未成年變色處理） 。（圖／民眾提供）

▲網路流傳高雄某國中霸凌影片，教育局表示是2年前的事（未成年變色處理） 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市校園又出現霸凌事件了嗎？有一段影片在社群當中po出，有三名著穿體育服的學生，對另外一名同學拳打腳踢，挨打的同學痛苦地蹲了下來，影片流出之後，高雄市教育局回應，這是在2019年2月的影片，當事人已經畢業。

這段從網路流出的畫面當中，清楚看到三名理著平頭的學生對另外一名學生，打頭、呼巴掌，甚至還有人出拳攻擊胸部、下體，被打的男學生最後受不了就蹲在地上，結果竟然又有人出腳踹，由於影片當中還標注了學校的名稱，以及強調一看「真的覺得不是在玩」，頗有針對校長的意思。

▲網路流傳高雄某國中發生霸凌事件，教育局表示2年前的事（未成年變色處理） 。（圖／民眾提供）

▲網路流傳高雄某國中發生霸凌事件，教育局表示2年前的事（未成年變色處理） 。（圖／民眾提供）

教育局調查發現，這件事情發生在2019年的2月，當事人的確是高雄某國中的棒球隊畢業生，當時動手的原因是被害學生有「違反常規行為，被其他三名學生認為這個行為有損棒球隊名譽，同時擔心被教練連帶處分，衝動之下，沒有告知老師們就私下動手教訓，並以手機錄下這段影片，學校多次與受害學生、家長確認，該事件為單一衝突，並非長期霸凌，且受害學生、家長均表示不再追究此事」。

學校是在今年的7月12日才知道這件事，同時13日啟動校安通報教育局，在2天之後招開校內霸凌因應小組會議，同步通知當事人所屬學校知道，加強輔導。

▲網路流傳高雄某國中發生霸凌事件，教育局表示2年前的事（未成年變色處理） 。（圖／民眾提供）

▲網路流傳高雄某國中發生霸凌事件，教育局表示2年前的事（未成年變色處理） 。（圖／民眾提供）

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