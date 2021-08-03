快訊／大雷雨轟雙北！雨區擴大「16縣市大雨特報」

▲全台各地今日都有雨，其中中南部地區雨勢最大。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台灣位處大低壓帶，受到西南風影響，今日各地天氣不穩定，中央氣象局表示，北部、中南部都是整天有陣雨或雷雨，且可能出現局部大雨的天氣，各地山區則是午後有局部大雨，稍早已發布大雨特報，部分縣市可能出現雷擊強陣風等劇烈天氣。另外也針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分止。

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▲大台北等4區嚴防局部大雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今(3)日大臺北、東北部、中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員伍婉華表示，今日清晨到上午降雨不如昨天劇烈，不過高屏累積雨量也有達到100毫米，屏東時雨量則達50毫米，中南部山區也因為西南風影響有雨。

從雷達回波圖來看，台灣附近海面都有對流雲系正在發展中，環境相當不穩定。今明兩日北部、中南部都是整天有陣雨或雷雨，且可能出現局部大雨的天氣，各地山區則是午後有局部大雨。

▲台灣附近海面有對流雲系發展。（圖／氣象局）