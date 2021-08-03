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中華隊奮戰震撼人心！她列「為下屆奧運做的5件事」：台灣加油

▲▼東奧羽球，麟洋配摘金，李洋／王齊麟。（圖／路透）

▲東奧羽球，麟洋配摘金。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

2020東京奧運精彩連連，中華隊選手在賽場上奮戰的精神，也讓台灣民眾感動不已。一名網友即呼籲，大家在感動之餘，別只當一日球迷，如果有意願多關注體育的話，可以一起為下屆奧運做5件事，超實用貼文獲得廣大回響。

一名女大生在Dcard大型賽事板，以「那些你也可以為巴黎奧運做的事」為題發文，表示趁奧運熱還沒過去，她想發文提醒，「大家應該都知道要持續關注選手其實是一件非常難的事，不是因為奧運而愛上某些項目，不然應該就是愛上選手吧。」她指出，民眾如果有意願多關注體育，有個5管道可以幫助選手。

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1.追蹤Instagram／FB

幫助選手增加話語權及贊助資源，選手們如果有需求，在社群軟體上發聲也可以被看到，原PO表示，「這是最簡單可以做到的事情了」。另外她也附上之前其他網友整理此次參加東奧的68位選手的IG帳號全集合，提供網友追蹤。

2.關注2022年九月亞運／六月世大運（或世界杯、世錦賽）

延續東京奧運的感動，繼續幫中華隊選手加油。原PO也表示，「（亞運）不只比了很多奧運不會比的項目，而且還可以順便探勘一下2024奧運誰蠻有機會是新一代新星，一起為國民系列的諸位選手加油。」

3.從事運動

看了一個禮拜熱血沸騰的賽事，運動一下也不錯。原PO也推薦網友們可以看會邀請國手擔任來賓的「全明星運動會」，另外如果有人在東奧中被射箭圈粉，她推薦可以去中正運動中心試試看。

▲▼東奧羽球，戴資穎。（圖／路透）

▲戴資穎雖沒奪金，羽球積分仍是世界第一。（圖／路透）

4.挖掘潛力運動員

體育署有「培育優秀或具潛力運動選手作業要點」、「浪潮計畫」、「運動菁英育才計畫」等運動人才孕育計畫，也有「個人捐贈運動員專戶」，原PO推薦若個人行有餘力，可以捐款，不但可以負擔一點運動員的養成成本，還可以減稅。她也補充國訓中心也有接受捐款，如果有相關專業背景，更可以應徵國訓中心的工作，起到直接的幫助。

5.關注更多體育署／國訓中心的消息

多關注消息，就會了解更多，比如審視體育署還有什麼培訓計畫、效果如何，編列的預算用在哪裡、效率如何等等。

原PO表示，因為奧運而被關注的體育問題很多，但有些東西真的不容易下手，「我覺得，就盡我所能吧」。她也貼出國訓中心裝修前和裝修後的對比圖，發現台灣真的有在進步，表示「希望台灣體壇可以趁這波高峰培養足以接棒的人才，不要出現青黃不接的現象….持續有穩定選手池才是真的，台灣加油！！！」

貼文一出引起網友們大讚超用心，紛紛留言，「推推原PO用心」、「推！每次都只看到嗆一日球迷的，然後都不分享或提出實質建議，真的很需要這種文章啊啊啊啊」、「支持！明年依舊版上見！」、「已經開始期待明年的世大運跟亞運了，希望版上可以像現在一樣這麼熱鬧！」、「謝謝你的資訊！一直找不到相關挺他們的資訊」、「只有越多人關注才能有機會真正達到體育改革的目標」、「一直在想要怎麼幫助這些運動員，尤其看到莊爸的故事，終於有一個捐款管道可以讓他們得到一些實質上的資源了，除了加油鼓勵之外，大家行有餘力也可以幫忙，相信可以讓運動員在這條路上更順遂」。

▲▼ 「鞍馬王子」李智凱拿下銀牌。（圖／路透）

▲ 「鞍馬王子」李智凱拿下銀牌。（圖／路透）

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