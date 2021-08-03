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Google Pixel 6系列型號與外型確認　首搭自製晶片Tensor

▲Google Pixel 6、Pixel 6 Pro與Google Tensor初步解析。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

這應該是史上最完整的官方預告了！Google 公司清晨無預警確認，將於今年秋天，發表 Google Pixel 6 系列，並且在官方部落格當中公告其外形圖片，同時確認將首度為 Google Pixel 6系列打造專屬 AI處理晶片Google Tensor ，作為手機運作核心，要讓這支手機成為「真.智慧型手機」。

Google 自 2016 年秋天打出「Made by Google」，一反過去 Nexus 手機的示範產品形式，發表了自家開發的首款 Pixel 手機，主要目的是為用戶推出實用而且聰明的產品，並且圍繞此目標，針對相機推出 HDR+ 、夜視等功能，讓使用者借助 AI 計算攝影技術的力量拍出精彩影像。近幾年我們運用強大的語音辨識模型開發出錄音工具，能讓使用者直接在裝置上錄製、轉錄及搜尋音訊片段。

Google 裝置與服務資深副總裁 Rick Osterloh表示，AI 無疑是 Google 團隊未來的創新發展方向，但運算技術的限制使我們無法順利達成所有目標。為此，我們著手開發行動裝置專用的技術平台，期盼 Pixel 使用者也能享受到最新 AI 與機器學習 (ML) 技術所帶來的優勢，而這也成為 Google 研發自家晶片系統 (SoC) 的契機。如今，多年來的努力即將收穫成果。Google Tensor 是我們第一個專為 Pixel 手機打造的 SoC，今年秋季末登場的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 將搭載這個全新晶片系統。

晶片廠與手機開發商之間的問題由來已久，這也是為什麼 Apple、三星、華為要自行開發晶片，甚至是自己進行手機系統的研發。

Rick Osterloh指出，全新的 Google Tensor 不僅為當今的手機使用者而打造，也為未來的使用趨勢做好準備。越來越多的功能都是以人工智慧和機器學習技術為基礎，而這不只是單憑增加運算資源就能實現，必須透過機器學習技術才能為 Pixel 使用者提供獨一無二的體驗。

Google 也舉例全新的晶片技術改良了拍照功能的相關問題，Google 重新設計 Tensor 晶片，使其得以順利執行 Google 的計算攝影模型。這樣一來，使用者就能同時享有全新功能和經過改良的現有功能，不管是拍攝活蹦亂跳的小孩，還是想和說著不同語言的親戚聯絡感情，未來更具人性化的 Pixel 手機都能滿足這些用戶的需求。

有了 Tensor，我們終於能打造出理想中的 Google 手機：性能持續進化、結合 Google 最強大的技術，且可提供高度個人化的使用體驗。

在手機使用安全性方面，Google Pixel 6 系列搭載的 Tensor 晶片將會採用新款安全核心處理器與 Titan M2，Google 號稱是單一子系統硬體安全防護層級數最高的手機。

Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 將在秋天上市

Google 確認 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 將在今年秋季登場，屆時包括完整手機功能、技術規格、售價與銷售方案等等資訊細節。根據 Google Android 12 作業系統的推出時程，相信兩支手機預計會在 10 月亮相，大家年底就可以用得到這款「真.智慧型手機」。

Google Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的外觀設計正如同先前曝光的照片一樣，Google Pixel 6 使用的是霧面鋁合金外殼，而 Pixel 6 Pro 使用的全新的拋光鋁合金邊框跟特殊材質背蓋，兩者在相機系統的位置做了同樣的黑色長條設計。

傳聞 Pixel 6 手機大小為 6.4 吋，螢幕更新率為 90Hz。Pixel 6 Pro 手機大小為 6.7 吋，螢幕更新率為 120 Hz。因此不管是手機規格還是 Android 12 帶來的 Material You 系統風格，全部都相較以往的 Android 手機來說有了全新的面貌，加上全新的 Google Tensor 帶來的 AI 效能體驗，這一點讓人相當期待。

Google 自己開發晶片、推出 Google Tensor 雖然先前早有傳聞，不過這次由 Google 官方自己出來說，對於一直以來的合作夥伴高通來說，還是有很大的殺傷力，畢竟同樣的晶片很可能用在 Chromebook 等 Google 生態系產品，或者甚至交付給其他 Android 陣營的廠商訂購，對於蘋果公司來說，也將是一大威脅，至於 Google 公司真正的作法如何，一切靜待秋季發表會時分曉，截至截稿之前，高通公司股價應聲下跌。

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