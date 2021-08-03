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Google獨家黑科技亮相！　Pixel 6新機「鏡頭大升級」還有3色背蓋

▲▼Pixel 6 新機真的有「三色背蓋」！Google 搶先「亮相」獨家黑科技。（圖／翻攝自Google）

▲Pixel 6 新機外觀繽紛。（圖／翻攝自Google）

記者張靖榕／綜合報導

Google於1日發表最新系列旗艦機 ─ Pixel 6和Pixel 6 Pro的外觀設計，搶在即將於11日發表新一代Galaxy Z系列旗艦機的三星（Samsung）之前曝光。Google在官網首度揭露「Tensor」獨家黑科技，該款最新研發的處理器晶片為這次新機的一大亮點，搭配5G旗艦機及三色背蓋，將於今年秋季正式上市。

Google官方目前的消息是Pixel 6和Pixel 6 Pro將維持前一代旗艦相機的性能，但採用首次亮相的「Tensor」獨家研發處理器晶片，為Pixel 6手機量身訂造，強大功能結合AI人工智慧、機器學習和Titan M2安全晶片等功能，提升強大的運算能力和影音功能的升級，主打該系列「最快、最聰明、最安全的手機」，與iPhone較勁。

Pixel 6系列手機支援5G上網，另外還可依不同情境使用需求，給予高度個人化的獨特操控體驗，例如手機在錄音時可同步將音檔輸出為文字，並能快速編輯修改。

▲▼Pixel 6 新機真的有「三色背蓋」！Google 搶先「亮相」獨家黑科技。（圖／翻攝自Google）

▲介面改版更加個人化。（圖／翻攝自Google）

Pixel 5旗艦機後置鏡頭和iPhone一樣置於左上方，最新Pixel 6系列則是進行大更動，將鏡頭改移至機頂位置，全新改良版的主相機系統模組採橫向排列，乍看就像戴上一副具有科技感的墨鏡。2款新機的鏡頭感光能力比前代更提高150％，Pixel 6搭載雙鏡頭，包括超廣角，Pixel 6 Pro則是再多一個望遠鏡頭，能提供4倍光學變焦。

新一代旗艦機顏色也比前代更多更繽紛，這次包括淡雅的綠色、藍色和粉色等顏色，背蓋還都採三色設計。

Pixel 6手機螢幕尺寸為6.4吋，具備90Hz刷新率FHD+，機身為霧面鋁合金材質。Pixel 6 Pro則是6.7吋，，具備120Hz刷新率，螢幕解析度則是QHD+，皆比只有6吋的前作更大，同時也是Pixel歷代以來最大。

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