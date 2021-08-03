潘政琮特寫銅牌照「背景處藏1細節」！網友超驚喜：與有榮焉

▲潘政琮賽後在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／C.T. Pan）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣「高球一哥」潘政琮1日進行最終輪，歷經驟死賽，經過一番激烈廝殺，從倒數第3「逆轉摘銅」，是台灣高球史上第一面奧運獎牌，勵志故事讓國人看了超感動。而潘政琮雖一戰成名，賽後仍不斷感謝幫助過他的人，秀出銅牌照時，台灣護照就放在背景處，讓網友大讚「台灣護照＋銅牌，謝謝您對台灣的付出！」

潘政琮在奧運奪銅後，並沒有休息的時間，他在臉書發文表示「準備登機飛回美國繼續參加美巡賽事」，文中貼出銅牌照，將榮耀分享給同好「這次奥運銅牌屬於所有台灣高球人，謝謝你們為我加油。」另外，仔細看照片會發現，潘政琮曬的不僅是銅牌，台灣護照就放在後面。

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▲有網友注意到台灣護照，忍不住發自內心感動。（圖／翻攝自Facebook／C.T. Pan）

就有網友發現這個小細節，感動直呼「看到您拿台灣護照加上銅牌，心裡又是滿滿的感動」、「看到護照擺在那邊，就覺得與有榮焉！謝謝你讓我們欣賞到超棒的比賽」、「謝謝小潘，看到桌上的台灣護照就是感動」、「這場比賽真的很勵志，謝謝你讓台灣被看見。」

潘政琮不僅曬護照，還不忘本地發文感謝「長榮集團已故總裁張榮發」以及長榮，透露自己能長期投入，都是在15歲贏得亞運銀牌以後，張榮發就支持著他一路發展，「有長榮基金會作為後盾，我才能到美國讀高中、比賽與訓練，進而申請到華盛頓大學的全額獎學金完成學業。」

▲潘政琮奮力一搏摘下銅牌。（圖／體育署提供）

而且張榮發還堅持他必需要完成大學教育，「當時的我不了解但不知為什麼我認同了這個想法，現在回想起來我想張爺爺知道除了有技術，還必需要有智慧才能在這條充滿起伏的路上走的長遠。」在他畢業後，長榮也是第一個贊助他的台灣企業，「長榮超過15年支持著我，從747坐到787，謝謝長榮一直在我身邊。」