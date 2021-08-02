「小戴知名度贏過王建民？」眾人全搖頭　曝1主因：全台熬夜看比賽

▲王建民2005年轟動全台。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

世界球后戴資穎1日在東奧奪得羽球女單銀牌，雖然與金牌擦身，但這已是台灣羽球史上最佳殊榮，也讓全台灣民眾熱血沸騰，在疫情壟罩之下，將全台灣的心連在一起，齊心為世界球后加油，不過，有網友回憶起2006年的「王建民熱潮」，好奇問說「戴資穎的知名度有比巔峰王建民高嗎？」

原PO在PTT發文，雖然最終戴資穎不幸落敗，但這波奧運熱潮，全國人都在為小戴歡呼，電視廣告幾乎都可以看到小戴的身影，網路也有許多相關討論文章，掀起一股「戴資穎熱潮」，原PO好奇「知名度應該是達到巔峰了吧？」

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原PO回憶，台灣運動員有如此高的曝光度，要追溯到2006-2007年台灣之光王建民的時期，當時全國都在瘋王建民，「所以戴資穎的人氣有比巔峰王建民高了嗎？」

▲網友們認為，王建民比較紅，因為棒球在台灣是國球。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友認為還差一點，「應該還是王建民最高，看棒球的比較多」、「應該沒有，王建民持續好久」、「當初王的風潮很可怕」、「不可能，當年早餐店阿姨都能喊出洋基一到九棒名字」、「戴的廣告量比較多，不過王是舉國沸騰」、「差很多，至少不會一大早起來看羽球」、「王建民的成績影響股市」。

有網友分析原因，「王建民是平常比賽都一堆人熬夜看」、「羽球畢竟小眾」、「過了奧運，羽球比賽根本沒太多人看」、「棒球=國球，王建民當然比較紅」、「棒球有轉播，羽球要有大賽才有人關心」、「棒球的地位在台灣還是不同」。

不過也有人指出，「在世界有可能比王高吧，中國和印度都看羽球」、「台灣沒有，但放大到世界，王知名度就比不上戴了」、「運動盛行的地區不同」。

▼戴資穎2017年曾為中信兄弟開球。（圖／中信兄弟提供）