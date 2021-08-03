每天可樂當水喝！15歲男「眼睛變淡藍色」慘失明　醫搖頭：不可逆

▲男孩的眼睛。（圖／翻攝自）

記者鄭思楠／綜合報導

許多人喜歡喝含糖飲料，甚至取代水，但對身體影響很大。浙江男孩小林（化名）是一名可樂愛好者，不幸的是，因為喝了太多可樂以及其他含糖飲料，他的右眼視力受損，甚至發白變成「淡藍色」，已經接近失明。

據《浙江新聞頻道》報導，近日，15歲的小林來到浙大二院眼科中心就診，當時他的右眼瞳孔發白，視力嚴重下降，手指頭要貼著眼睛才能分辨清楚，接近失明。

醫生詢問病史發現，小林非常喜歡喝含糖飲料，習慣以飲料代替喝水，特別是可樂，常常一晚上就能喝掉一瓶1000ml裝的可樂。與此同時，他各項檢查也顯示，他體內的血糖超標嚴重，最終確診糖尿病性白內障。

醫生進一步解釋，眼球的晶狀體正常是透明的，滲透壓和糖分都是維持在正常的水平，當全身的體液發生了變化（糖分過多），晶狀體的內環境也發生了變化，糖分過高，滲透壓發生了改變，晶狀體變得渾濁，導致失明。

醫生透露，糖尿病性白內障是糖尿病的併發症之一，目前小林視力受損的只是右眼，後續如果血糖得不到控制，左眼也極有可能受到損害。

現在，小林已經接受糖尿病方面的治療，只有先把血糖恢復到正常水平，後續才能進行眼科手術，即便如此，他的右眼再也恢復不到原來的健康狀態了。

浙大二院眼科主任醫師徐雯最後提醒，可樂等含糖飲料受到青少年青睞，但是過量攝入危害巨大，除了視力外，對腎髒、全身微血管等也會造成嚴重損害，日常飲水千萬不能用飲料完全替代。