莫德納剩42萬劑！192萬長者面臨空窗期　陳時中擬延長兩劑間隔

▲疫苗供貨不穩，可能會影響正在排隊等打第二劑的192萬名長者。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

美國疫苗大廠莫德納因實驗室失誤、無庫存，導致全球交貨被迫延遲2至4週。由於全台還有192萬名長者排隊等打第二劑，對於疫苗無法如期到貨一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原則上莫德納第二劑希望能在間隔10至12週後施打，但目前不排除會再拉長間隔時間，以擴大第一劑涵蓋率為主要目標。

美國疫苗廠莫德納上月底發表聲明表示，因為實驗室內部出現操作失誤，加上先前沒有預留安全庫存，造成除了美國之外的疫苗合作夥伴將面臨2至4週的出貨延遲。而台灣現階段疫苗供貨吃緊，雖然指揮中心第五輪打算改提供莫德納，不過，會優先提供給第一類至第三類以及孕婦等4類對象接種第二劑。

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▲國內可分配的莫德納約42萬劑。（圖／記者呂佳賢攝）

陳時中表示，目前評估剩餘莫德納還有42萬劑可以分配，4類優先對象第二劑大概有7萬人左右，另有7萬人是65歲以上族群，第九類大概還有88萬人登記要打莫德納，所以第五輪只會打到第九類約50多歲的人。至於疫苗無法如期到貨一事，陳時中坦言，目前正在蒐集相關國際資料，原則上莫德納第二劑希望能在間隔10至12週後施打，但不排除會再拉長間隔時間，並以擴大第一劑涵蓋率為主要目標。

由於現階段國內約有192萬名65至74歲的長者在等待施打第二劑，根據《公視新聞網》報導，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民還是希望能盡量把現有疫苗打完，提升覆蓋率，他表示，畢竟病毒已經變了，打兩劑的效果也沒有以往強，但如果莫德納真的無法按時到貨，其實還有一個方法可以解決這個「空窗期」，就是尋找替代疫苗，例如民間單位捐贈的1500萬劑BNT，因為BNT和莫德納都是mRNA，直接轉換施打應該沒有問題。