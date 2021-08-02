快訊／室內限50人↓！柯文哲宣布：北市明開放餐飲內用　規範一次看

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情趨緩，台北市與新北市達成共識，台北市長柯文哲2日宣布，3日開放餐飲內用。根據台北市政府日前公布的規範，開放內用必須保持1.5公尺的社交距離，做不到的話得使用隔板避免食物被飛沫污染，且應以「個人套餐」方式提供餐點，多人共用烹調用餐方式，包括火鍋、燒烤等，則需要由服務人員代為操作，分菜後再上菜。

台北市政府2日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對北市餐飲開放內用、食藥署宣布有26萬劑的高端疫苗完成封緘、前台北市長郝龍斌與前衛生署長楊志良要求法院暫停高端疫苗EUA、行政院宣布8月10日後進一步適度鬆綁等議題做回應。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

台北市長柯文哲日前宣布餐廳內用標準，參考指標為「每週每日平均新增確診案例小於或等於10例，每週每日平均不明感染源小於或等於2例，每週社區群聚小於或等於3件」。

餐廳以單一隔間室內50人、室外100人為上限，若超過1個隔間、總人數超過室內50人、室外100人的營業型態，須於3天前向北市衛生局報備；且餐廳得以個人餐為主，桌菜、自助餐需要由專人分菜及夾取提供，不同桌需要間隔1.5公尺，同桌設置隔板或梅花座。

至於自助餐型態的餐廳，應有適當阻隔，避免食物遭飛沫污染，並由服務人員夾取提供；而餐廳應以個人套餐方法提供餐點。桌菜、非單人火鍋、燒烤等多人共同烹調用餐型態，應由服務人員代為操作並分菜後再上菜。

而餐飲從業人員也有規範，包括每日測量體溫、健康監測、佩戴口罩和勤洗手，且從業人員用餐環境要維持良好通風，不同桌應保持1.5公尺以上兼間距，同桌採梅花座或隔板。倘若有顧客或員工確診，必須暫停營業3天，恢復營業後也要再暫停內用11日。