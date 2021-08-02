亞洲第一快！31歲教授「第六名也成傳奇」網讚：份量等於10塊金牌

▲蘇炳添創造奇蹟。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

在8月1日晚間8時50分舉行的東京奧運會男子100米決賽中，中國選手蘇炳添以9秒98的成績，獲得第六名。31歲的蘇炳添是第3次出戰奧運男子100米比賽，過去兩屆均在半決賽止步。蘇炳添徬晚在半決賽第3場，以9秒83的成績打破亞洲紀錄，成為首位晉身奧運男子100米決賽的中國運動員，也是79年來首位晉身決賽的亞洲人。

對此，大陸網友感動表示，「他站在決賽起跑線的那一刻其實已經贏了。」《人民日報》也在微博寫下，「不是奪得獎牌才值得慶賀，蘇炳添一次次逆天改命，跑贏了時間，致敬中國速度，致敬所每位創造歷史的英雄。」

還有日本網友也驚嘆表示，「天哪我看呆了！蘇炳添太強了！不管是不是日本人能跑出9秒多的成績我都很欽佩，真的太厲害了！」還有日本網友羨慕寫道，「同樣是亞洲人的他也成為了日本人的希望！這相當於得了10個金牌！」

其實，除了運動員的身分，蘇炳添還是一位教授，2017年被聘為暨南大學體育學院副教授，曾在該校邵逸夫體育館教授百名學生短跑技巧。從去年11月到今年7月，蘇炳添、謝震業等20多名國家田徑短、跨項目運動員選擇到深圳大運中心備戰東京奧運會，在訓練期間，他還在寫自己的博士論文。刻苦和奮發向上的形象激勵了許多人，紛紛讚其是「蘇神」。

▲蘇炳添半決賽跑出驚人的9秒83。（圖／路透社）

在廣東中山出生及長大的蘇炳添，大學時選擇就讀暨南大學國際經濟與貿易系，後也在該校擔任體育學院副教授。暨南大學也在微博祝賀蘇炳添得獎，並盛讚他是「跑得最快的教授」、「暨南大學的驕傲」。也有人打趣說，「看來學校男子百米紀錄是無法打破了。」

有穩定的生活、教授的身分，31歲的蘇炳添也曾經動念退役。微博上現在廣傳他在2017年接受採訪的影片，當時的蘇炳添已經超過27歲了，他覺得自己成績沒辦法繼續進步了，計畫是打算在全運會爭一枚金牌，然後與女友完婚，接著去大學教書。

但是在2017年全運會，他並沒有如願拿到金牌，而是輸給師弟謝震業。但蘇炳添心中的短跑之火也因此再度被點燃，在2017年選擇留下來繼續奮鬥，「我想我真的還可以跑，選擇留下來，繼續突破。」

此次東京奧運會，蘇炳添在半決賽和決賽都成功闖進10秒，也被媒體盛讚是「亞洲人的驕傲」，鼓舞許多有短跑夢的亞洲運動員。